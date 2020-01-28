Минздрав дал советы, как не подхватить коронавирус

Министерство здравоохранения Украины советует гражданам и путешественникам соблюдать обычные меры предосторожности в связи с коронавирусом.

Соответствующие рекомендации Минздрав опубликовал у себя на сайте.

«Коронавирусы — это большая семья респираторных вирусов, которые могут вызвать заболевания: от обычной простуды до тяжёлого острого респираторного синдрома», — говорится в сообщении.

Отмечается, что основными симптомами коронавируса являются лихорадка, затруднённое дыхание.

В случае появления симптомов, свидетельствующих об острых респираторных заболеваниях рекомендуется обратиться к врачу.

Стандартные рекомендации Всемирной организации здоровья для широкой общественности по уменьшению влияния и передачи ряда болезней таковы:

часто мыть руки или обрабатывать дезинфицирующее средствами;

во время кашля и чихания прикройте рот и нос согнутым локтем или бумажным платком. Использованный платок следует немедленно выбросить и помыть руки;

избегайте тесного контакта со всеми, у кого лихорадка и кашель;

если есть повышенная температура тела, кашель и затруднённое дыхание, скорее обратитесь к врачу и поделитесь с ним предыдущей историей путешествий;

посещая живые рынки в районах, в которых сейчас фиксируются случаи нового коронавируса, избегайте прямого незащищённого контакта с живыми животными и поверхностями, контактирующими с животными;

не ешьте сырые или недостаточно термически обработанные животные продукты. С сырым мясом, молоком или органами животных следует обращаться осторожно, чтобы избежать перекрёстного загрязнения.

Как сообщала Одесса News, в Китае с декабря регистрируются случаи заболевания пневмонией, вызванной новым коронавирусом (nCoV). Предварительно установлено, что источником коронавируса могут быть животные. Вирус был подтверждён в соседних с Китаем странах — Таиланде, Южной Корее, Японии, Тайване, РФ, Вьетнаме, а также в США, Франции и Канаде. В Китае заразились уже более 4500 человек, 106 из них скончались.

На сегодняшний день в Одесской области, как и по всей Украине, не зарегистрировано ни одного случая коронавируса.