В Одессе не зарегистрировано ни одного случая коронавируса

На сегодняшний день в Одесской области, как и по всей Украине, не зарегистрировано ни одного случая коронавируса.

Об этом во время брифинга в воскресенье сообщил заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко, сообщает Укринформ.

«Сегодня в Украине не зарегистрировано ни одного случая коронавируса. Министерство здравоохранения с учреждениями здравоохранения готово и настроено в случае появления такого вируса достаточно быстро его обнаружить и оказать всю необходимую медицинскую помощь», — сказал Ляшко.

Он также добавил, что сто пятьдесят человек, которые прибыли в Украину из Китая, прошли термометрию.

«Сегодня прилетели в Украину прямым рейсом из Китая 150 человек, всем им была проведена термометрия инфракрасным термометром. Ни одного человека с повышенной температурой не выявлено. Все допущены и прошли пограничный контроль», — сказал он.

По его словам, параллельно с этим пограничники, проверяющие документы, спрашивают людей о симптомах болезни и в случае их наличия вызывают медицинскую службу.

Ляшко отметил, что 25 января Минздрав обновил рекомендации по скринингу пассажиров, прилетающих из Китая.

«Скрининг введён именно на прямых рейсах, которые летят из Китая … В случае, если кто-то будет лететь из Китая в Украину через Мюнхен или Стамбул, температурный скрининг ему будет проведён в Стамбуле или Мюнхене. Если будет признана необходимость тотального скрининга в отношении всех, то Всемирная организация здравоохранения примет решение о всеобщем запрете посещения Китая и о запрете авиасообщения. Как нам известно, 23 января комитет ВОЗ, который должен был принять такое решение, его не принял и продолжает считать ситуацию в Китае чрезвычайной, однако не глобальной», — сказал он.

По данным СМИ, в Китае с декабря регистрируются случаи заболевания пневмонией, вызванной новым коронавирусом (nCoV). Источником заболевания могут быть животные. Вирус был подтверждён в соседних с Китаем странах — Таиланде, Южной Корее, Японии, Тайване, РФ, Вьетнаме, а также в США, Франции и Канаде.

Как сообщает DW со ссылкой на Национальную комиссию здравоохранения КНР, зараженных вирусом в Китае выявлено уже 2794 человека. Только за воскресень заболели более 700 человек, а число скончавшихся от коронавируса нового типа выросло до 80.