Глобальный саммит мира: Байден не приедет, Китай отказался от участия

Глобальный саммит мира состоится 15-16 июня в Швейцарии.

На нём будут обсуждаться три пункта украинской формулы мира: ядерная безопасность, продовольственная безопасность и освобождение военнопленных и украинских детей, похищенных Россией.

2 июня Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что участие в саммите мира подтвердило более 100 государств и международных организаций, но до сих пор нет подтверждения участия некоторых мировых лидеров. По его словам, РФ «шантажирует некоторых лидеров и пытается заблокировать участие некоторых стран».

Как отметили в Офисе президента Украины, Киев настаивал, чтобы России на первом саммите не было.

Reuters 31 мая писало, что в КНР проинформировали иностранных дипломатов о том, что не признают саммит без «равного участия» РФ и Украины и поэтому не будет участвовать в саммите мира.

Зеленский заявил, что при поддержке России Пекином война будет продолжаться дольше. На обвинения Зеленского ответили в Министерстве иностранных дел КНР, где заявили, что Китай никогда не «разжигал пламя» российско-украинской войны.

Соединённые Штаты Америки поддерживают украинский саммит мира и дипломатические усилия Украины, и Китай мог бы сыграть полезную дипломатическую роль в разрешении конфликта, если бы захотел, заявил спикер Госдепартамента США Мэтью Миллер 3 июня на брифинге, который транслировали в YouTube американского Госдепа.

«Впрочем, сейчас сложно представить, как они могут сыграть такую роль, учитывая действия, которые Китай предпринимал в течение последних месяцев, чтобы отстроить и реконструировать российскую оборонно-промышленную базу», – отметил Миллер.

Спикер заявил, что США и дальше будут чётко давать понять Китаю, что они против этих действий и привлекут виновных к ответственности.

Делегацию Соединённых Штатов на Глобальном саммите мира в Швейцарии возглавит вице-президент США Камала Харрис. Об этом 3 июня объявила представитель Белого дома Кирстен Аллен, проинформировал сайт администрации президента США.

«Вице-президент Камала Харрис 15 июня отправится в Люцерн (Швейцария) для участия в саммите мира по Украине. Вице-президент подчеркнёт приверженность администрации Байдена поддержке усилий Украины по обеспечению справедливого и прочного мира, основанного на суверенитете и территориальной целостности Украины и принципах Устава ООН», – говорится в сообщении.

В Белом доме подчеркнули, что на саммите Харрис «подтвердит поддержку народа Украины в его защите от продолжающейся российской агрессии». «Советник по национальной безопасности Джейк Салливан присоединится к вице-президенту и будет представлять Соединённые Штаты на саммите», – отметила также Аллен.

Одесса News информировала, что 3 июня Филиппины согласились принять участие в Саммите.

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