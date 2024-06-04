В Одесской области офицер ТЦК и СП вымогал $1 тысячу за снятие авто с военного учёта

Офицер мобилизационного отделения одного из одесских городских территориальных центров комплектования и социальной поддержки потребовал от представителя логистической компании 1000 долларов США вознаграждения за помощь в выдаче справки о снятии с учёта внедорожника 2022 года выпуска, который был поставлен на учёт в рамках военно-транспортной обязанности.

Об этом сообщает Главное управление Нацполиции в Одесской области.

Отмечается, что после получения неправомерной выгоды полицейские задержали злоумышленника. Следователи сообщили ему о подозрении по ч. 3 ст. 368 (вымогательство и получение должностным лицом неправомерной выгоды) Уголовного кодекса Украины.

«За это преступление правонарушителю грозит до 10 лет лишения свободы с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью сроком до трёх лет, с конфискацией имущества», — говорится в сообщении.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога, чем он и воспользовался.

Следствие продолжается под процессуальным руководством специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона.

Одесса News информировала, что Госбюро расследований Украины сообщило о подозрении командующему регионального управления сил территориальной обороны «Юг», который направлял подчинённых на строительство своего дома, начисляя выплаты из бюджета как за службу на фронте.

Фото и видео: ГУ НП в Одесской области

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