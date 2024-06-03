Глава одесской теробороны платил «боевые» солдатам за строительство собственного дома

Государственное бюро расследований Украины сообщило о подозрении командующему регионального управления сил территориальной обороны «Юг».

Об этом 3 июня информирует пресс-служба ведомства.

Правоохранители считают, что он направлял подчинённых на строительство своего дома, начисляя выплаты из бюджета как за службу на фронте.

«Чиновник привлек трёх военнослужащих к строительству своего имения ещё в 2023 году. Они более года строили дом для начальника, получая при этом доплаты за якобы выполнение боевых задач на передовой», – говорится в сообщении.

Дело против руководителя теробороны ведётся по ч. 5 ст. 426-1 Уголовного кодекса Украины (превышение служебных полномочий, причинившее существенный вред в условиях военного положения). Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 12 лет.

Одесса News информировала, что сотрудники Государственного бюро расследований совместно со Службой безопасности Украины в июне 2024 года сообщили о подозрении начальнику финансово-экономической службы одной из воинских частей Одесской области в присвоении бухгалтером части более 4 млн грн, предназначавшихся для выплат бойцам.

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