Одесский музей западного и восточного искусства открыл выставку музейных подарков

К 100-летнему юбилею Одесского музея западного и восточного искусства открылась выставка подарков музею «Инвестиции в вечность».

За годы существования музея немало коллекционеров, украинских и зарубежных художников передавали подарки в коллекцию музея. Получение подарков всегда приятное и радостное событие, настоящий праздник для музейщиков, потому что благодаря им пополняется коллекция. В то же время эти дары являются свидетельством уважения и доверия благодетеля к музею, как к институту, призванному хранить произведения искусства.

На выставке представлены избранные подарки музея, поступившие в музейную коллекцию, начиная с 1970-х годов до настоящего времени – это произведения западноевропейских и восточных художников: живопись, декоративно-прикладное искусство, графика и скульптура.

Выставка работает ежедневно (кроме среды) с 12:00 до 17:00 (касса до 16:30).

Билеты – 100/50 грн.

Адрес: ул. Пушкинская, 9.

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