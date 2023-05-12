В Одессе отметят День матери

Ко Дню матери в Одессе запланировано проведение ряда праздничных мероприятий.

Так, 13 мая в 15:00 на сцене «Ракушка» (возле стадиона «Черноморец») в парке Шевченко начнётся концерт, посвящённый Дню матери и Дню семьи.

Выступят: оркестр Национальной гвардии г. Одессы; артисты Одесской филармонии имени Д.Ойстраха; композитор, автор и исполнитель песен, баянист Владимир Войцеховский; бронзовые призёры Украины по европейским танцам в категории «Профессионалы» Александр и Наталья Бевзюк.

14 мая на этой же локации с 11.00 до 19.00 пройдёт семейный фестиваль.

Гостям праздника будет представлена концертная программа. Также взрослые и дети смогут приобщиться к кулинарному мастер-классу, занятиям йогой и корректирующей нейрографикой. Все желающие смогут принять участие в арттерапии, творческих мастер-классах, квесте, играх и других мероприятиях. Во время праздника гостей будут угощать комплексными обедами и вкусностями.

14 мая в 14.00 в Летнем театре Городского сада состоится концерт, приуроченный Дню матери. Гостей ждёт интересная програма от музыкальной волонтёрской инициативы «Творческая сила» и Одесского муниципального театра духовой музыки им. О. Салика.

Вход на все мероприятия – свободный.

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