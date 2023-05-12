Одессу посетила делегация из Таллинна

Мэр Одессы встретился с заместителем мэра города Таллинн господином Каарелом Оя и главой эстонского фонда «Культурное партнёрство» г-ном Меэлисом Кубитсом.

Об этом сообщает Telegram-канал «Одесса. Официально».

Отмечается, что стороны обсудили актуальные вопросы продолжения сотрудничества в социальной и культурной сферах.

Господин Каарел Оя передал письмо-приглашение от Муниципалитета города Таллин на отдых в лагере на берегу Балтийского моря для 40 одесских детей.

«Правительства наших стран тесно сотрудничают, а мы продолжаем эту работу на локальном уровне – между городами-побратимами. Я очень рад, что могу присутствовать сегодня здесь», — сказал Каарел Оя.

«Нас объединяют тесные взаимоотношения с нашим городом-побратимом Таллинном. Я хочу поблагодарить за вашу всестороннюю помощь с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Мы понимаем, что мы не одни, и это придаёт силы», — сказал Геннадий Труханов.

Как сообщала Одесса News, министр иностранных дел Эстонии Маргнус Цахкна 28 апреля посетил Одессу в рамках форума «Восстановление Одесской области».

Фото: «Одесса. Официально»/Telegram

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