Правительство Японии передало Одессе в виде грантовой помощи 3 мощных генератора

Правительство Японии передало Одесской области в виде грантовой помощи три мощных генератора.

Об этом сообщает в Facebook Одесская облвоенадминистрация.

«В четверг, 15 декабря, Одесская область получила три мощных генератора. Помощь поступила от Правительства Японии, которое приняло решение о предоставлении Украине грантовой помощи в виде генераторов. Программа реализуется через Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН)», – говорится в сообщении.

По словам первого заместителя главы Одесской ОВА Бориса Волошенкова, военная администрация продолжает обеспечивать районы и громады, учреждения и организации критической инфраструктуры альтернативными источниками электроэнергии.

«Мы обращаемся за помощью и ко многим международным партнёрам. На одно из таких обращений отозвались в Управлении Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Украине», – уточнил Волошенков.

Он выразил благодарность представителям Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев за оперативную реакцию на обращение и предоставленные генераторы производства одной из ведущих компаний мира «Caterpillar».

Волошенков добавил, что Одесская область остро нуждается в генераторах, с учётом снижения температуры во время зимнего периода. Поэтому поддержка международных партнёров крайне важна для населения региона.

Кстати. 7 декабря правительство ФРГ отправило в Одессу девять мощных генераторов общей стоимостью более 1 млн евро. В настоящее время грузовики с генераторами направляются в Украину.

Как сообщала Одесса News, в декабре 2022 года Одесса получила 50 генераторов от румынского города-побратима Констанца.

Фото: ООВА

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