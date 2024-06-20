Над Украиной ночью сбили 27 дронов Shahed и пять ракет, баллистику не перехватили

Российские оккупанты минувшей ночью массированно атаковали Украину ударными дронами и ракетами разных типов.

Об этом 20 июня в Telegram сообщил командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук.

Всего враг применил девять ракет разных типов и 27 ударных БПЛА.

По данным ВС ВСУ, четыре крылатые ракеты Х-101/Х-555 оккупанты запустили с самолётов стратегической авиации Ту-95 МС (район пусков – воздушное пространство над акваторией Каспийского моря), три баллистические ракеты «Искандер-М» летели из Воронежской области РФ, две управляемые авиационные ракеты Х-59 были выпущены из воздушного пространства над акваторией Азовского моря), уточнил Олещук.

Кроме того, 27 ударных беспилотников типа Shahed-131/136 вылетели из Приморско-Ахтарска (РФ).

«Атакованы объекты критической инфраструктуры. Основное направление удара – восток Украины, в частности, Днепропетровщина», – отметил командующий.

Он уточнил, что воздушное нападение противника отражали истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения и средства РЭБ Воздушных сил, расчёты мобильных огневых групп сил обороны Украины. Противовоздушная оборона работала в Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, Николаевской, Херсонской, Харьковской, Киевской, Черкасской, Полтавской и Винницкой областях.

«В результате противовоздушного боя сбиты 32 воздушные цели: четыре крылатые ракеты Х-101/Х-555, одна управляемая авиационная ракета Х-59, 27 ударных БПЛА типа Shahed-131/136», – отчитался Олещук.

По сообщению в Telegram пресс-службы компании «Укрэнерго», нанесён «массированный удар по объектам гражданской энергетической инфраструктуры Украины. Повреждено оборудование на объектах в Винницкой, Днепропетровской, Донецкой, Киевской областях. Последствия уточняются».

Одесса News информировала, что к вечеру 19 июня враг в очередной раз атаковал прибрежную зону Одесской области баллистической ракетой (вероятно, «Искандер-М»).

Визуализация воздушной атаки 20 июня: Monitorwar

Инфографика: ВС ВСУ

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