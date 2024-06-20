РФ вечером атаковала баллистической ракетой прибрежную зону Одесской области

К вечеру 19 июня враг в очередной раз атаковал прибрежную зону Одесской области баллистической ракетой (вероятно, «Искандер-М»).

По информации в Facebook Воздушного командования «Юг», ракета была выпущена с территории временно оккупированного Крыма.

Как сообщил в Telegram Одесский городской голова Геннадий Труханов, в результате попадания рекреационная инфраструктура получила повреждения, возникло возгорание сухой травы на открытой местности, которое было ликвидировано.

Отмечается, что люди не пострадали.

Одесса News информировала, что армия РФ вечером 17 июня атаковала Одесскую область противорадиолокационной ракетой Х-31П.

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