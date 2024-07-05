И вновь госизмена в Одессе: задержана женская агентурная группа ФСБ

Служба безопасности нейтрализовала действующую в Одессе агентурную группу ФСБ. В состав вражеской ячейки входили три жительницы города в возрасте от 19 до 23 лет, работавшие в местном кафе.

Об этом в Facebook сообщило Управление СБУ в Одесской области.

По указанию российской спецслужбы они готовили массированный ракетно-дроновый удар по военной инфраструктуре областного центра. Чтобы установить координаты потенциальных целей, фигурантки обходили город под видом дружеских прогулок. В случае обнаружения «нужного» объекта агентки фотографировались на его фоне, в частности, делали селфи с привязкой к местности.

Отмечается, что больше всего врага интересовали локации военкоматов и медучреждений, где проходят лечение украинские защитники. Также фигурантки пытались выявить боевые позиции подразделений ПВО и береговой охраны, защищающих город с воздуха и морской акватории. Полученные сведения агентки мессенджером отправляли своему куратору из ФСБ.

«Для конспирации во время переписки они прятались за вымышленными никнеймами, а также использовали анонимный чат. За каждое выполненное задание фигурантки получали от РФ денежное «вознаграждение». Кроме того, агентки просили оккупантов о «своевременной эвакуации» и трудоустройстве в одну из российских спецслужб», — говорится в сообщении.

Однако СБУ сорвала планы врага, задокументировала агентурную группу и задержала всех трёх фигуранток, когда они готовили «отчёт» в ФСБ.

Также СБУ провела дополнительные меры по обеспечению локаций украинских войск.

На основании полученных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанным о подозрении в государственной измене в условиях военного положения.

Злоумышленницы находятся под стражей. Им грозит пожизненное заключение.

Одесса News информировала, что Служба безопасности Украины задержала в июле 2024 года агентов российской ФСБ, которые под видом прогулок пары влюблённых шпионили за морской охраной Одесской области.

Фото: СБУ

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