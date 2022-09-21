Офис Президента Украины: что получили россияне на 210-й день «спецоперации»

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк отметил, что спустя более чем полгода полномасштабной войны россияне вместо своих целей добились закрытых границ и мобилизации.

Об этом он написал в Twitter.

По заявлению Михаила Подоляка, на 210-й день войны россияне получили мобилизацию и закрытые границы.

«Шёл 210-й день «трёхдневной войны». Россияне, требовавшие уничтожить Украину, наконец получили: 1. Мобилизацию. 2. Закрытые границы, блокировку банковских счетов. 3. Тюрьму за дезертирство. 4. Спецотряды для «опущенных» в ЧВК. Всё ещё идёт по плану, не так ли?» – написал он.

По мнению Подоляка, «у жизни прекрасное чувство юмора».

Кстати. 20 сентября Госдума РФ внесла изменения в Уголовный кодекс, которыми вводятся понятия мобилизации, военного положения и военного времени. Предусмотрено наказание за добровольную сдачу в плен – до 10 лет лишения свободы. В тот же день коллаборанты в Херсонской и Запорожской областях и боевики «ЛДНР» объявили о псевдореферендумах о «присоединении» оккупированных территорий к России в период 23–27 сентября.

На эти новости отреагировала российская биржа – после сообщений о «референдумах» и изменениях в Уголовный кодекс РФ начался обвал акций. В российском сегменте Google резко выросло количество запросов, связанных с мобилизацией и выездом из РФ.

Как сообщала Одесса News, 21 сентября Путин подписал указ о частичной мобилизации в России.

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