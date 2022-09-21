Лукашенко поручил начать подготовку к обороне Беларуси

Министерству обороны Беларуси и всем силовым структурам поручено начать подготовку к обороне страны по нормам военного времени.

Об этом 20 сентября заявил белорусский лидер Александр Лукашенко во время встречи с секретарём Совбеза Беларуси Александром Вольфовичем, — сообщает его пресс-служба.

«Вопрос, который мы не предусматривали сегодня, но я считаю, что вы мне должны кратко доложить по ситуации на южной границе. Я поручал вам, министерству обороны, всем силовым структурам с учётом уже нашего опыта со времён начала «специальной военной операции» России в Украине проработать на практике наши действия на границе с Украиной. У нас там опыт был противодействия определённый, в том числе создания батальонных тактических групп, прикрытия границы. Какова сейчас ситуация и как мы дальше там будем действовать?» – сказал он.

Лукашенко также призвал при необходимости поднимать по тревоге военные формирования.

«Надо нам поднять по тревоге какую-то воинскую часть по нормам военного времени – значит, надо. Надо отмобилизовать её, чтобы мы видели, живы ли люди, которые приписаны к этой части, – значит, надо её отмобилизовать. Надо территориальную оборону поднять – значит, надо. Надо народное ополчение проверить там на месте, что это за бойцы у нас будут и какое у них оружие, – значит, надо. Особенно последнее», – заявил он.

Как сообщала Одесса News, 21 сентября президент РФ Путин объявил в своей стране о частичной мобилизации.

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