Владимир Зеленский в Германии встретился с Федеральным президентом Штайнмайером

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках визита в Германию 14 мая провёл переговоры с Федеральным президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером.

Встреча состоялась в формате тет-а-тет и в составе делегаций, информирует официальный сайт Офиса Президента Украины.

Глава Украинского государства поблагодарил Германию за всестороннюю политическую, финансовую, гуманитарную и военную поддержку Украины с начала полномасштабной российской агрессии, а также за весомый вклад ФРГ в укрепление международной коалиции в защиту нашей страны.

Президент Украины высоко оценил новый, самый крупный с начала полномасштабной агрессии оборонный пакет помощи, объявленный правительством ФРГ.

Глава государства выразил благодарность Германии за приём граждан Украины, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за полномасштабного российского вторжения, а также отметил важность привлечения к ответственности виновных в военных преступлениях и других зверствах, совершённых российским агрессором.

Стороны отдельно остановились на совместной работе по продвижению украинской формулы мира и организации Глобального саммита мира с участием максимального количества государств, в частности, стран Глобального Юга.

Особое внимание было уделено вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины. Глава Украинского государства отметил, что наша страна рассчитывает на действенную помощь Германии в поддержке заявки на присоединение к НАТО.

Акцентируя на важности продолжения комплексного давления на агрессора, Президент выразил надежду на ведущую роль ФРГ в принятии ЕС очередного санкционного пакета.

Во время переговоров шла речь об участии ФРГ в восстановлении Украины. Этому способствует, в частности, установленный в прошлом году двумя президентами общий патронат над муниципальными и региональными партнёрствами Украины и Германии.

Как сообщала Одесса News, 14 мая в рамках официального визита в Итальянскую Республику и Ватикан Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Папой Франциском.

Фото: ОПУ

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