В бою за Украину погиб житель Одесской области Вячеслав Гордина, светлая ему память

На российско-украинской войне погиб житель Одесской области Вячеслав Владимирович Гордина.

Об этом сообщает в Facebook Николаевский поселковый совет Березовского района Одесской области.

Вячеслав Гордина защищал Украину с 2014 года.

«Связь с защитником исчезла ещё 13 августа, когда он был на Донетчине. Недавно стало известно, что воин погиб. Без него остались жена и дочь», — говорится в сообщении.

Попрощались с Героем в Кропивницком 4 октября на Аллее почётных воинских захоронений Дальневосточного кладбища.

Как сообщала Одесса News, на российско-украинской войне погиб житель посёлка городского типа Сергеевка Одесской области Дмитрий Чайка.

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ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Николаевский поссовет Березовского района Одесской области/Facebook

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