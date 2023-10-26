610 дней войны: ВСУ отражают атаки врага на всех участках фронта

Начались 610-е сутки широкомасштабной вооружённой агрессии Российской Федерации против Украины. Противник продолжает игнорировать законы и обычаи ведения войны, использует тактику террора, наносит ракетные и авиационные удары, производит обстрелы из реактивных систем залпового огня не только по военным, но и по гражданским объектам нашего государства.

По информации Генштаба ВСУ состоянием на 6 утра 26 октября, за прошедшие сутки произошло 78 боевых столкновений. Всего враг нанёс 50 авиаударов и совершил 49 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населённым пунктам.

Украинские воины на передовой отражают атаки противника. Так, в зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск (ОСГВ) «Хортица» на Купянском направлении украинские воины отразили 13 атак врага в районе населённых пунктов Синьковка, Петропавловка, Ивановка Харьковской области, на Лиманском направлении — у Надежды и Макеевки Луганской области, на Бахмутском — 10 атак противника в районах Богдановки, Ивановского, Клещеевки, Андреевки Донецкой области.

На других направлениях на данный момент ситуация следующая:

в зоне ответственности ОСГВ «Север» на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остаётся без существенных изменений. На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах.

на Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остаётся без существенных изменений. На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах. в зоне ответственности ОСГВ «Таврия» на Авдеевском направлении безуспешными были наступательные действия противника в районах Степного, Авдеевки, Тоненького, Северного Донецкой области, где Силами обороны отражено 15 атак врага. Наши воины стойко держат оборону и наносят врагу значительные потери. На Марьинском направлении враг вё также безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Здесь украинскими воинами отражены 20 атак врага. На Шахтёрском и Запорожском направлениях наши защитники отразили все атаки врага в районах Водяного, Новоукраинки, Старомайорского Донецкой области и Вербового Запорожской области. В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

на Авдеевском направлении безуспешными были наступательные действия противника в районах Степного, Авдеевки, Тоненького, Северного Донецкой области, где Силами обороны отражено 15 атак врага. Наши воины стойко держат оборону и наносят врагу значительные потери. На Марьинском направлении враг вё также безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Здесь украинскими воинами отражены 20 атак врага. На Шахтёрском и Запорожском направлениях наши защитники отразили все атаки врага в районах Водяного, Новоукраинки, Старомайорского Донецкой области и Вербового Запорожской области. В то же время Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта. в зоне ответственности ОСГВ «Одесса» на Херсонском направлении наши воины ведут контрбатарейную борьбу, наносят огневоенное поражение по тылам противника.

На главном фото боец 43-й отдельной механизированной бригады ВСУ

Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

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