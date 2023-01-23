Резников отрицает обвинения в коррупции и требует от СБУ найти виновных журналистов

Приоритетом Министерства обороны Украины была и остаётся организация качественного и бесперебойного питания военнослужащих.

Об этом сообщили в ведомстве, комментируя материалы СМИ о закупке продовольствия для армии по завышенным ценам. Позицию министерства пресс-служба ведомства опубликовала 22 января в Facebook.

«Сведения о содержании закупок услуг питания, которые получили распространение в публичном пространстве, распространяются с признаками умышленных манипуляций и вводят в заблуждение. Министр обороны Алексей Резников лично обратился к председателю комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки с просьбой провести заседание комитета и заслушать информацию о порядке, обстоятельствах и результатах закупки услуги питания военнослужащих на 2023 год с участием представителей НАБУ и ГБР», – сообщили в министерстве.

Кроме того, министерство обратится в СБУ, чтобы та провела расследование по материалу, в котором говорится о покупке продуктов по завышенным ценам.

«Напомним, что Минобороны исповедует принцип нулевой толерантности к коррупции. Относительно эпизодов, приобретающих общественный резонанс, независимо от содержания и характера предоставления информации, проводится служебная проверка. Относительно процесса и результатов закупок услуги питания также будет проведена внутренняя проверка. В случае выявления нарушений в деятельности должностных лиц Минобороны они будут нести ответственность по закону», – добавили в ведомстве.

В понедельник министерство обнародует информацию по итогам соответствующего заседания комитета ВРУ.

По заявлению советника министра обороны Украины Алексея Резникова Алексея Копытько, у скандала с закупками продуктов для военных есть контекст, связаный с попыткой сорвать результаты заседания группы «Рамштайн».

«То, что сейчас несётся, – это кони, люди, мёд, говно, гвозди с признаками сознательных манипуляций. Ввиду чего соответствующие материалы будут переданы в СБУ с просьбой дать оценку… Если кто-то в Минобороны нагрел руки и это будет доказано – злодей не успеет выбежать за периметр. В этом принципиальная позиция МО. Ключевое слово – «доказано», – написал Копытько.

По его мнению, в этой ситуации следует передать «отдельный пламенный привет» всем, кто уже сделал исчерпывающие выводы о происходящем «и дважды всех расстрелял».

«Ранее СМИ уже находили миллиард в диване (тихонько потёрли) и насчитывали 11 замов министра (тихонько потёрли), никаких извинений. Так что не спешите. Ночью, может, напишу чуть детальнее, потому что у скандала есть контекст, помимо (неудачной) попытки сорвать докручивание результатов встреч в «Рамштайне», – заявил советник министра.

Службу безопасности Украины привлекут к расследованию утечки в СМИ данных контрактов Минобороны с поставщиками услуг питания для военных, так как эти документы закрыты и могут быть использованы врагом, — заявил нардеп от «Слуги народа», член комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Геннадий Касай.

«Комитет будет завтра собираться, и будет присутствовать министр обороны. Я сегодня читал, что Минобороны будет обращаться в правоохранительные органы, в частности и в СБУ, относительно вопроса, что они видят в этом вопросе (публикация в СМИ оригиналов закрытых контрактов МО и обвинения в адрес Минобороны в закупках услуг питания якобы по завышенным ценам) предательство», – прокомментировал политик.

Касай объяснил, что «слитые» контракты могут быть использованы врагом и такие документы закрыты согласно требованиям военного времени, так как содержат сведения о воинских частях и их адресах.

Представители СБУ будут присутствовать на одном из ближайших заседаний профильного комитета, добавил нардеп. «Привлечём и выслушаем наши правоохранительные органы и СБУ, которая в этом процессе тоже должна разобраться», – сказал он.

ООО «Актив компани», о контракте с которым шла речь в статье, 22 января выступило с официальной позицией по поводу скандала. Руководство компании утверждает, что сравнение цен на отдельную единицу товара в супермаркете со стоимостью в контракте неправильно и манипулятивно и что разглашение деталей контрактов ставит под угрозу безопасную работу для снабжения армии.

Отреагировал на коррупционные скандалы с Минобороны и Мининфраструктуры и Президент Владимир Зеленский.

В обращении 22 января Президент анонсировал на этой неделе решения по поводу борьбы с коррупцией.

«Конечно, сейчас основное внимание – это вопрос обороны, это вопрос внешней политики, это вопрос войны. Но это не значит, что я не вижу и не слышу, что говорят в обществе на разных уровнях – как на центральном, так и в регионах. И эта неделя будет временем соответствующих решений. Уже подготовлены эти решения. Я не хочу сейчас анонсировать их, но всё это будет справедливо. Понимаю, что привлекло внимание людей. В каждой ситуации мы будем подробно всё разбирать. Что касается энергетики и закупок. Что касается отношений между центральной властью и регионами. Что касается закупок для военных. Тому подобное», – заявил он.

Зеленский сказал, что «общество получит полную информацию, а государство предпримет необходимые мощные шаги». Он также рассказал о «продвижении» украинских спецслужб в работе в отношении людей, которые «заслуживают как минимум санкций за свою деятельность против Украины, независимости и украинского народа». Президент подчеркнул, что «тоже будут соответствующие шаги».

«И это не что-то временное, это реальное реагирование. Это конкретика. Это то, что мы все ожидаем от наших институтов. От государства. Я хочу, чтобы это было понятно: возвращения к тому, что было когда-то, к тому, как привыкли жить разные люди, приближённые к государственным институтам, или те, кто всю жизнь положил на погоню за креслом… Возвращения не будет», – сказал президент.

Как сообщала Одесса News, 21 января издание «Зеркало недели» сообщило, что согласно соглашению Минобороны от 23 декабря 2022 года, министерство закупает продукты для украинских военнослужащих в два-три раза дороже, чем они стоят в киевских супермаркетах. Контракт на 13,16 млрд грн с Минобороны подписала фирма, которая фигурировала в 2019 году в уголовном производстве о вероятной подделке тендерных документов на поставку мяса для тюрем и СИЗО.

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