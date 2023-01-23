Эфиопия в ожидании 4-го судна с украинским зерном

Четвёртое судно в рамках программы #GrainFromUkraine вышло из порта Черноморск в направлении Эфиопии.

Об этом в Facebook сообщает Министерство инфраструктуры Украины.

«Балкер AMIRA HANA доставит в порт Джибути 30 тыс. тонн пшеницы, а оттуда украинское зерно будет доставлено в Эфиопию, жители которой страдают от голода. В конце прошлого года порты Большой Одессы уже отправили 3 судна с 80 тыс. тонн гуманитарной пшеницы от Украины для Эфиопии и Сомали», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Программа GrainFromUkraine начата Владимиром Зеленским и реализуется при поддержке Всемирной и продовольственной программы ООН и развитых стран мира. Главная цель – обеспечить доступ к украинскому зерну странам, страдающим от голода. Уже более 30 стран присоединились к программе, а сумма донатов составляет почти $200 млн.

Европейская бизнес-ассоциация обратилась к ООН и Турции с призывом сделать всё возможное, чтобы способствовать увеличению количества проверок судов с украинским продовольствием, а также дальнейшему продолжению зерновой инициативы.

Соответствующее заявление обнародовано на сайте Ассоциации.

«Бизнес доверяет и поддерживает зерновую инициативу и готов увеличивать объёмы перевалки, однако, к сожалению, всё же существуют узкие логистические места, блокирующие украинский экспорт агропродукции. В январе 2023 года количество проверок судов, прибывающих на погрузку украинской с/х продукцией, резко сократилось до 2-3 в день. Это означает, что простой судов увеличится, а судовладельцы и экспортёры зерна понесут серьёзные расходы», – говорится в сообщении.

Бизнес убеждён, что во избежание скопления судов, а также эффективного преодоления продовольственного кризиса, особенно в тех странах, где люди находятся на грани голода, необходимо не допустить задержек с проверками.

По подсчётам экспертов для эффективной работы в сутки необходимо проводить не менее 25 проверок таких кораблей. Также в ассоциации уточнили, что в Украине остаются заблокированными миллионы тонн сельскохозяйственной продукции, поэтому у ряда государств нет возможности получать зерно в необходимом количестве. И по всей вероятности, эта ситуация также может привести к росту цен и инфляции продовольственных товаров во всём мире.

Как сообщала Одесса News, с октября 2022 года украинские порты вынуждены работать менее чем на половину своей мощности, а объёмы недопоставок зерновых на мировой рынок оцениваются в 2-3 миллиона тонн ежемесячно. При этом в Босфоре в очереди на инспекцию стоят около 120 судов. Среднее время ожидания – от 2 до 5 недель, в результате чего ущерб для судовладельцев составляет от около 30 тысяч долларов за каждый день простоя.

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