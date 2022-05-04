Одесситка вместе с дочерью рисуют для украинских защитников комиксы

Одесситка вместе с дочерью, взявшей творческий псевдоним Девочка Лиза from Odesa, рисуют для украинских защитников комиксы.

Об этом сообщает издание НВ.

Нарисованных воинственных котиков вместе с гуманитаркой передают на передовую.

Девочка не только участвует в создании рисунков: благодаря ей и появились первые воинственные пушистики. Перед Пасхой в детском саду, в который ходит девочка, решили собрать рисунки для бойцов, находящихся на передовой. Как это часто бывает, мама стала помогать.

Вдохновлением послужили уже ставшие классическими образы «наших котиков» — рисунки одесского стрит-артера Игоря Матроскина, который с начала войны начал украшать ими стены родного города.

Коты для одесситов были почти тотемными животными: множество упитанных пушистиков свободно гуляют по городу, для них строят специальные домики во дворах и парках, а в морозы — напоминают друг другу оставлять на улице тёплую воду, чтобы животные могли пить.

Не удивительно, что именно кошки стали героями рисунков Девочки Лизы.

После первых рисунков котиков благодарные военные передали просьбу нарисовать им ещё таких мурлык: так стали появляться новые и новые рисунки с колоритными подписями, детсадовское задание переросло в полноценный проект Котоwar. Самое новое изображение с логотипом появилось в коридоре, где мать с дочерью прятались во время воздушной тревоги.

«Без своих жителей Одесса теряет энергетику и душу, ей нужна не только физическая защита. Мы все можем помочь спасти и защитить наш город, сохраняя человечность», — объясняет художница и добавляет, что все люди должны помогать ближнему и поддерживать друг друга, не теряя чувства юмора даже в эти трудные времена.

Как сообщала Одесса News, Всемирный клуб одесситов приглашает до 21 мая посетить благотворительную выставку-продажу авторских фоторабот Александра Синельникова.

Фото: НВ

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