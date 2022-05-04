В Измаиле переименовали ряд улиц и разорвали соглашения о дружбе с Курском

По инициативе депутатской фракции «Слуга народа» Измаильский горсовет Одесской области принял решение расторгнуть соглашения о дружбе и сотрудничестве с российскими городами Курск и Лефортово и переименовать ряд улиц города в соответствии со стандартами украинского языка.

Об этом мэр Измаила Андрей Абрамченко заявил 4 мая на брифинге.

«Нелепая жестокая война, развязанная РФ против Украины, продемонстрировала всему миру, что Россия – это агрессор. Военные преступления, совершённые армией РФ в Буче, Ирпене, Бородянке, городе-мученике Мариуполе и других городах, сейчас получают должную правовую оценку в Украине и мире…», — процитировал Абрамченко проект решения, внесенный членами фракции «Слуга народа».

Участники 25-й сессии горсовета, состоявшейся 4 мая, единогласно поддержали проект – принято решение «прекратить связи между городами Курск и Лефортово и отменить все соглашения с этими городами, заключённые в 2003-2005 годах», – отметил городской голова.

По словам Абрамченко, сессия горсовета также приняла решение о переименовании ряда улиц и переулков города в соответствии с действующим законодательством. В частности, убрали русизмы из топонимических названий «Пароходная», «Сиреневая», «Героев Майдана», «Строителей» и других. Отныне измаильские улицы называются «Пароплавна», «Героїв Майдану», «Поперечна», «Бузкова», «Будивельныкив», а переулки – «Лисовый» и «Дорожный».

Мэр Измаила добавил, что переименование также коснётся других топонимических названий города.

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