950 дней войны: Россия потеряла свыше 653 тысяч своих солдат

Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 по 30 сентября 2024 годов ориентировочно составили около 653 060 (+1 250 за последние сутки) человек.

Об этом утром 23 сентября сообщил Генштаб ВСУ.

Отмечается, что за время с начала вторжения в Украину Силы обороны также уничтожили 8874 танка (+5), вражеских боевых бронированных машин ‒ 17503 (+27 за последние сутки), артиллерийских систем – 18822 (+27), РСЗО – 1204, средств ПВО ‒ 963 (+1), самолётов – 369, вертолётов – 328, БпЛА оперативно-тактического уровня – 16224 (+38), крылатых ракет ‒ 2610, корабли/катера ‒ 28, подлодки — 1, автомобильной техники и автоцистерн – 25548 (+53), специальной техники ‒ 3313 (+16).

Одесса News информировала, что, по словам Президента Украины Владимира Зеленского в июле 2024 года, «разница между убитыми и ранеными у нас с россиянами очень большая. Если у нас один убитый на шесть-восемь раненых, то у них каждый второй-третий».

Одесса News также сообщала, что Зеленский в сентябре 2024 года назвал ложью опубликованные данные The Wall Street Journal о якобы 80 тысячах погибших украинских военнослужащих в войне против страны-агрессора РФ: «80 тысяч? Это ложь. Реальная цифра намного меньше, чем та, что была опубликована. Значительно», – отметил Зеленский.

Инфографика и фото: Генштаб ВСУ/Facebook

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