Опередили Кипера: в Одессе активисты демонтировали барельеф на стеле

Днём 28 сентября одесские активисты самостоятельно демонтировали барельеф ордена Ленина и медали «Золотая звезда» на стеле «Крылья Победы», что на Площади 10 апреля.

Об этом сообщает наш корреспондент.

Инициаторы акции – председатель общественной организации «Зелёный лист» Владислав Балинский и активист Демьян Ганул.

«Как мы вбили клин и свалили Ленина, так же Труханов в 2014 году вбил клин между Одессой и Украиной. Он использовал украиноненавистническую пропаганду для повышения популярности среди своих сторонников», — сказал Балинский.

Одесса News информировала, что впервые активисты разбили барельеф ордена Ленина и медали «Золотая звезда» ночью 7 сентября. Вторая попытка произошла утром 22 сентября, но завершить своё дело им не удалось — тогда им помешала полиция.

В Главном управлении Нацполиции в Одесской области ситуацию пока не комментируют.

Одесский горсовет по распоряжению председателя Одесской облгосадминистрации Олега Кипера планирует провести демонтаж и перенос 19 памятников, содержащих символику российской и имперской политики. Для выполнения этого распоряжения горсовету необходимо разработать техническую документацию, а также известить Министерство культуры и стратегических коммуникаций.

Демьян Ганул

«По нашему мнению, саботаж со стороны местных властей Одессы законов Украины «О декоммунизации и деколонизации» связан, в первую очередь, с позицией городского головы. С 14-го года до начала полномасштабного вторжения Геннадий Леонидович в своей внутриполитической борьбе разыгрывал карту одесского пророссийского сепаратизма. Его позиция имела динамику в зависимости от внешнеполитических раскладов и ситуации на фронте: от «Люди в Крыму сделали свой выбор» в интервью журналистке «Зелёного листа» Вере Запорожец 10 мая 2014 года, до «I am worried by the growth of hatred of all things »(переводится как «Меня беспокоит рост ненависти ко всему русскому») в интервью изданию The New York Times 18 июня 2022 года», — написал на своей странице в Facebook глава общественной организации «Зелёный лист».

Фото: Нина Ляшонок/Укринформ, Владислав Балинский, Демьян Ганул/Facebook

