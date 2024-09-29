Песня воскресенья на Одесса News: Анна Буткевич, «Гріх маю»

Дочь владельца украинской сети магазинов АТБ Геннадия Буткевича, бизнесвумен, певица, актриса и ведущая Анна Буткевич на своём канале в YouTube презентовала клип на песню «Гріх маю».

В клипе Буткевич появляется в нескольких образах, а также исповедуется перед святым отцом, роль которого воплотил украинский режиссёр Семён Горов. Он же является режиссёром видеоработы.

Ой, я знаю, що гріх маю

Пекло вогнянеє.

Що давала цілувати

Личко румянеє.

Хей, ріді-рігі-дігі-дай,

Ріді-ріді-дай-на

Хей, ріді-ріді-дай

Ріді-ріді-дай-на

Хей, ріді-рігі-дігі-дай,

Ріді-ріді-дай-на

Хей, ріді-ріді-дай

Ріді-ріді-дай-на

Ой, я знаю, що гріх маю

Пекло вогнянеє.

Що давала цілувати

Личко румянеє.

Кажуть люди, що суд буде.

Що будуть судити.

Як би мені присудили

Всіх хлопців любити!

Хей, ріді-рігі-дігі-дай,

Ріді-ріді-дай-на

Хей, ріді-ріді-дай

Ріді-ріді-дай-на

Хей, ріді-рігі-дігі-дай,

Ріді-ріді-дай-на

Хей, ріді-ріді-дай

Ріді-ріді-дай-на

Полюбила ти Миколу,

Федора, Степана,

Грицька, Стефана, Михайла

Митька та Івана.

Як би мені пощастило

Василя зловити,

То я б хлопцям перестала

Голови крутити!

Хей, ріді-рігі-дігі-дай,

Ріді-ріді-дай-на

Хей, ріді-ріді-дай

Ріді-ріді-дай-на

Хей, ріді-рігі-дігі-дай,

Ріді-ріді-дай-на

Хей, ріді-ріді-дай

Ріді-ріді-дай-на

Кажуть люди, що суд буде.

Що будуть судити

.Ой, я знаю, що гріх маю…

Буткевич родилась 27 февраля 1985 года в Днепропетровске. Окончила юридический факультет Днепропетровского национального университета имени Олеся Гончара. Была автором и ведущей радиошоу «Без грима» («Наше радио»). В 2018 году была экспертом телешоу «Верните мне красоту». Снималась в сериалах, среди которых «Женский доктор» и «Школа». Не замужем, воспитывает 14-летнюю дочь. Саму себя называет принцессой АТБ.

Песней прошлого воскресенья на Одесса News была песня «Очі» украинского певца Артёма Пивоварова, которую он спел с украинскими певицами Викторией Деркач и Priana.

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