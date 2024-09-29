Песня воскресенья на Одесса News: Анна Буткевич, «Гріх маю»

Дочь владельца украинской сети магазинов АТБ Геннадия Буткевича, бизнесвумен, певица, актриса и ведущая Анна Буткевич на своём канале в YouTube презентовала клип на песню «Гріх маю».
В клипе Буткевич появляется в нескольких образах, а также исповедуется перед святым отцом, роль которого воплотил украинский режиссёр Семён Горов. Он же является режиссёром видеоработы.
Ой, я знаю, що гріх маю
Пекло вогнянеє.
Що давала цілувати
Личко румянеє.
Хей, ріді-рігі-дігі-дай,
Ріді-ріді-дай-на
Хей, ріді-ріді-дай
Ріді-ріді-дай-на
Хей, ріді-рігі-дігі-дай,
Ріді-ріді-дай-на
Хей, ріді-ріді-дай
Ріді-ріді-дай-на
Ой, я знаю, що гріх маю
Пекло вогнянеє.
Що давала цілувати
Личко румянеє.
Кажуть люди, що суд буде.
Що будуть судити.
Як би мені присудили
Всіх хлопців любити!
Хей, ріді-рігі-дігі-дай,
Ріді-ріді-дай-на
Хей, ріді-ріді-дай
Ріді-ріді-дай-на
Хей, ріді-рігі-дігі-дай,
Ріді-ріді-дай-на
Хей, ріді-ріді-дай
Ріді-ріді-дай-на
Полюбила ти Миколу,
Федора, Степана,
Грицька, Стефана, Михайла
Митька та Івана.
Як би мені пощастило
Василя зловити,
То я б хлопцям перестала
Голови крутити!
Хей, ріді-рігі-дігі-дай,
Ріді-ріді-дай-на
Хей, ріді-ріді-дай
Ріді-ріді-дай-на
Хей, ріді-рігі-дігі-дай,
Ріді-ріді-дай-на
Хей, ріді-ріді-дай
Ріді-ріді-дай-на
Кажуть люди, що суд буде.
Що будуть судити
.Ой, я знаю, що гріх маю…
Буткевич родилась 27 февраля 1985 года в Днепропетровске. Окончила юридический факультет Днепропетровского национального университета имени Олеся Гончара. Была автором и ведущей радиошоу «Без грима» («Наше радио»). В 2018 году была экспертом телешоу «Верните мне красоту». Снималась в сериалах, среди которых «Женский доктор» и «Школа». Не замужем, воспитывает 14-летнюю дочь. Саму себя называет принцессой АТБ.
Песней прошлого воскресенья на Одесса News была песня «Очі» украинского певца Артёма Пивоварова, которую он спел с украинскими певицами Викторией Деркач и Priana.
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