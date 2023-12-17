Песня воскресенья на Одесса News: Vyshebaba&BURLA, «Души»

Украинский рэп и поэзия соединились в музыкальном произведении под названием «Души» в исполнении Vyshebaba и BURLA.

Песня «Души» – это реальная история с фронта о настоящем военном Донбассе, соединённая с благозвучным припевом, который передаёт одновременно большую боль и мощную силу воинов, которые несут мир и свободу на родную землю.

Павел Вышебаба – командир отделения ВСУ в 68-й отдельной егерской бригаде им. Олексы Довбуша. Украинский поэт, музыкант и общественный активист, своими стихами давно привлёк невиданное внимание к современной украинской поэзии. Автор книги-бестселлера «Только не пиши мне о войне», первые 15 000 экземпляров которой были проданы за рекордные 15 дней!

Павел Вышибаба

BURLA – украинский рэп исполнитель и певец. Максим Бурла из города Смела, известный авторскими песнями «Русский корабль», «Кайданы», «Рідна» и другие, суммарно уже набравшие более 60 млн. просмотров и прослушиваний в социальных сетях. Патриотические и глубокие тексты BURLA нацелены на мотивацию героических воинов ВСУ и поддержку несокрушимого украинского народа.

Максим Бурла

Авторы музыки: Михаил Мелкумян, Владислав Кудий

Авторы слов и исполнители: Максим Бурла, Павел Вышебаба

Душі мертвих полетіли в рай

На покоління ми не змилуєм, до зла немає жалю

Вовка не лякає сучий лай

Пролиті сльози на віки закарбуєм, прощення не знаю

На Донбасі міста не прокинуться від сирени

Їх покинули люди, як кров залишає вени

Їх відрізали скальпелем фронту супроти волі

Кожен з нас відчуває у тілі фантомні болі

Ми вдивляємось в бік знерухомленої кінцівки

Але поки лише через оптику, лиш прицільно

Не у білих халатах — у формі з брудними літерами

Тут країну зшивають голками крупнокаліберними

Душі мертвих полетіли в рай

На покоління ми не змилуєм, до зла немає жалю

Вовка не лякає сучий лай

Пролиті сльози на віки закарбуєм, прощення не знаю

Душі мертвих полетіли в рай

На покоління ми не змилуєм, до зла немає жалю

Вовка не лякає сучий лай

Пролиті сльози на віки закарбуєм, прощення не знаю

Юра мовчки скрутився у спальнику

Ден промацував Санін кітель

Ната поралася з вогнепальними

Діти нудились, бо це ж діти

Ярослав чаклував над вечерею

Влад за бронік тягнув старлея

Гучно падала туша імперії

Присипаючи нас землею

Песней прошлого воскресенья на Одесса News была песня «Берега» в исполнениии Макса Барских.

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