Песня воскресенья на Одесса News: Макс Барских, «Берега»

Макс Барских, 33-летний певец родом из Херсона (настоящее имя Николай Бортник), песню «Берега» впервые исполнил 5 лет назад, а в июне 2023 года он порадовал своих поклонников украиноязычной версией этого своего хита.

Песня «Берега» за первые 11 недель после первого исполнения прозвучала более 320 тысяч раз на 229 радиостанциях, которые вещают в 1056 городах более 15 стран мира, и возглавляла радиочарт топовых радиостанций три недели подряд.

Так само підіймається сонце

Але інакше світить в цей час

І місяць кожну ніч розквітає

Не для нас, о-о-о

Ми на світанку світ загубили

Спалили поміж нами мости

І в цьому лише двоє не правих

Я і ти

Двічі в одну річку не ввійдеш

Половини серця не збереш

Я давно не бачив блиск в твої очах

Відпливали наші кораблі

Ми були так нестримано близькі

Та тепер зійшли на різних берегах

А все могло би бути інакше

Кохання не буває легким

Та ми обрали різні дороги

Два шляхи

Двічі в одну річку не ввійдеш

Половини серця не збереш

Я давно не бачив блиск в твої очах

Відпливали наші кораблі

Ми були так нестримано близькі

Та тепер зійшли на різних берегах

Двічі в одну річку не ввійдеш

Половини серця не збереш

Я давно не бачив блиск в твої очах

Відпливали наші кораблі

Ми були так нестримано близькі

Та тепер зійшли на різних берегах.

Песней прошлого воскресенья на Одесса News была песня «Солнышко» киевской рок-группы «Самозванцы».

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