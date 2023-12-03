Песня воскресенья на Одесса News: рок-группа «Самозванцы», «Солнышко»

Киевская рок-группа «Самозванцы» в этом году выпустила тёплую песню — «Солнышко». Это лирическая композиция с элементами поп-рока предназначена для каждого, кто нуждается в поддержке.
“Песня рождена в раздумьях о том, что нас всех держит в трудные времена. Откуда мы, люди, черпаем силы, чтобы вставать с постели и радоваться мелочам даже в самый тёмный час? Для нас это банальные, но самые важные вещи – солнечный свет, любовь, музыка и наше будущее”, – комментирует песню фронтмен группы Женя Сулима.
«Самозванцы» – группа, играющая в жанре альтернативный рок. С начала активной деятельности 2020 года коллектив выпустил 2 полноформатных и 1 мини-альбом. В 2021 году группа завоевала премию «NEW WAVE» как лучший молодой коллектив года в рок-музыке» от Muzvar Awards. Альбом «Самозванцы» 2022 года попал в топ альбомов на Apple Music в категории рок.
Якби ти міг мене спитати
Хто допоміг мені шукати
Спосіб уникнути деталей
Спитай Я відповім тобі за чаєм
Я не віддам усе що маю
Пий чай Напевне кожен з нас питав себе
А що нас всіх тримає
В цей час, (всіх нас) Що в серцях у нас палає
Що нам душу зігріває
Попри все, що нас лякає — вдихай Щоб сонечко сіяло, щоб кохана цілувала
Щоб музика лунала
Щоб сонечко сіяло, щоб кохана цілувала
Щоб завтра все ж настало Якби ти міг про це дізнатись
Хто допоміг би тобі здатись
З-поміж усіх «своїх назавжди»
СпитайЯ лише раз тебе спитаю
«Ти би хотів такого чаю?»
Віддай Напевне кожен з нас питав себе
А що нас всіх тримає
В цей час, (всіх нас) Що в серцях у нас палає
Що нам душу зігріває
Попри все, що нас лякає — є шанс Щоб сонечко сіяло, щоб кохана цілувала
Щоб музика лунала
Щоб сонечко сіяло, щоб кохана цілувала
Щоб завтра все ж настало Всіх нас
Вів шанс
Нагадаю тобі
Я вірю собі, вірю тобі
Відчуваю тебе, знаю себе
Довіряю себе
Тобі Щоб сонечко сіяло, щоб кохана цілувала
Щоб музика лунала
Щоб сонечко сіяло, щоб кохана цілувала
Щоб завтра все ж настало
Щоб музика лунала.
Песней прошлого воскресенья на Одесса News была песня исполнительницы MamaRika «Последний день».
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