Песня воскресенья на Одесса News: рок-группа «Самозванцы», «Солнышко»

Киевская рок-группа «Самозванцы» в этом году выпустила тёплую песню — «Солнышко». Это лирическая композиция с элементами поп-рока предназначена для каждого, кто нуждается в поддержке.

“Песня рождена в раздумьях о том, что нас всех держит в трудные времена. Откуда мы, люди, черпаем силы, чтобы вставать с постели и радоваться мелочам даже в самый тёмный час? Для нас это банальные, но самые важные вещи – солнечный свет, любовь, музыка и наше будущее”, – комментирует песню фронтмен группы Женя Сулима.

«Самозванцы» – группа, играющая в жанре альтернативный рок. С начала активной деятельности 2020 года коллектив выпустил 2 полноформатных и 1 мини-альбом. В 2021 году группа завоевала премию «NEW WAVE» как лучший молодой коллектив года в рок-музыке» от Muzvar Awards. Альбом «Самозванцы» 2022 года попал в топ альбомов на Apple Music в категории рок.

Якби ти міг мене спитати

Хто допоміг мені шукати

Спосіб уникнути деталей

Спитай Я відповім тобі за чаєм

Я не віддам усе що маю

Пий чай Напевне кожен з нас питав себе

А що нас всіх тримає

В цей час, (всіх нас) Що в серцях у нас палає

Що нам душу зігріває

Попри все, що нас лякає — вдихай Щоб сонечко сіяло, щоб кохана цілувала

Щоб музика лунала

Щоб сонечко сіяло, щоб кохана цілувала

Щоб завтра все ж настало Якби ти міг про це дізнатись

Хто допоміг би тобі здатись

З-поміж усіх «своїх назавжди»

СпитайЯ лише раз тебе спитаю

«Ти би хотів такого чаю?»

Віддай Напевне кожен з нас питав себе

А що нас всіх тримає

В цей час, (всіх нас) Що в серцях у нас палає

Що нам душу зігріває

Попри все, що нас лякає — є шанс Щоб сонечко сіяло, щоб кохана цілувала

Щоб музика лунала

Щоб сонечко сіяло, щоб кохана цілувала

Щоб завтра все ж настало Всіх нас

Вів шанс

Нагадаю тобі

Я вірю собі, вірю тобі

Відчуваю тебе, знаю себе

Довіряю себе

Тобі Щоб сонечко сіяло, щоб кохана цілувала

Щоб музика лунала

Щоб сонечко сіяло, щоб кохана цілувала

Щоб завтра все ж настало

Щоб музика лунала.

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