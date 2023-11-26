Песня воскресенья на Одесса News: MamaRika, «Последний день»

В украинском музыкальном пространстве всегда находятся талантливые исполнители, способные влить в свои песни чувства и настроения всего общества. Одной из таких является MamaRika, выпустившая щемящую песню о быстротечности жизни — «Последний день».

Премьера песни и клипа «Последний день» состоялись в августе этого года.

MamaRika, настоящее имя которой Анастасия Кочетова, поделилась собственными размышлениями, вдохновившими её на эту песню.

«Если бы это был мой последний день, что бы я делал? К сожалению, этот вопрос почти каждый день задаёт себе каждый украинец, потому что мы просто не знаем, что будет завтра. И в такие минуты перед глазами пролетают лучшие моменты твоей жизни… Эта песня является напоминанием того, что все мы должны жить эту жизнь, здесь и сейчас, ценя каждый миг!», — подписала песню певица.

В клипе есть серия домашних архивных видео семейства Анастасии и её мужа — Сергея Середы. Кадры о свадебном путешествии в Таиланд, рождении и взрослении сына – всё это вошло в клип, как нежные воспоминания певицы о жизни в последние довоенные годы.

Песня действительно поражает глубиной текста, вызывающего бурю эмоций при прослушивании.

Якби це був останній твій день

Кого б ти пробачив, кого б набрав?

І з ким розділив би все що ти мав?

І чи жалкував, що батькам збрехав?

Якби це був останній твій день

Чи мав би багато важливих справ?

Чи просто лежав би посеред трав

І рідних за руку тримав?

Якби це був останній твій день

На на на най

На на на най

На на на най

Якби це був останній твій-

Що я скажу, коли почую

Що зозуля вже не кує

Що я серцем своїм відчую

І чи радітиму тому що є?

Чого були би варті рахунки, карти

Образи, сварки і підлі гострі жарти?

В останній день не існувало би матеріальне

Встигнути би поцілувати коханого у спальні

Відвідати батьків, сказати пару слів

Послухати птахів, звернути увагу на спів

Поцілувати сина, подякувати Богу

За все побачене, за пройдену дорогу

Кого б ти пробачив, кого б набрав?

І з ким розділив би все що ти мав?

І чи жалкував, що батькам збрехав?

Якби це був останній твій день

Чи мав би багато важливих справ?

Чи просто лежав би посеред трав

І рідних за руку тримав?

Якби це був останній твій день

На на на най

На на на най

На на на най

Якби це був останній твій день

На на на най

На на на най

На на на най

Зривається останній лист

А дерево стоїть

І зацвітуть бруньки нові

Коли переболить

Коли переболить, тоді починаєм любить.

Песней прошлого воскресенья на Одесса News была песня исполнительницы родом из Херсона Светланы Тарабаровой «Спасибо тебе».

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