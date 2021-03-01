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«НеАнгелы» выступят в Одессе

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После небывалого успеха всеукраинского тура в поддержку альбома #13, группа «Не Ангелы» проведёт для своих многочисленных поклонников в Одессе ещё одно незабываемое шоу, которое уже успело покорить всю Украину своей масштабностью и атмосферой.

Подготовка к концерту уже началась: задействованы известные режиссёры и постановщики. Ещё больше драйва, света, шоу, костюмов и, конечно же, музыки! А пока давайте вспомним причины, которые не позволят нам пропустить встречу с нашими любимыми «НеАнгелы»:

  • В новом альбоме «13» девушки говорят только о личном
  • Бархатные голоса Славы и Вики влюбляют с первых нот и уже не отпускают
  • В программе — только новые и любимые песни
  • Это, как и всегда, будут честные истории о любви и ненависти, надежды и разочарования
  • Это шоу покорило уже 30 городов Украины и продолжает набирать обороты
  • Слава и Вика не называют себя ангелами, но от их песен за спиной появляются крылья
  • Каждое их появление — попадание в цель
  • Каждая песня — попадание в сердце
  • Один вечер на их концерте запоминается на всю жизнь
  • Подготовкой шоу занимается лучшая команда профессионалов
  • Ваши органы чувств будут задействованы на этом концерте
  • У вас всё равно остались сомнения? Тогда смотрите пункт 13
  • Вместе с НеАнгелами мы снова убедимся, что число «13» — счастливое!
  • Новую, 14 причину, вы захотите дописать сами уже на концерте. И это точно!

Цена билета от 600 до 2 500 гривен. Их можно купить здесь.

Дата и время начала — 7 марта.

Приходите к 19 часам в «Сады Победы».

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