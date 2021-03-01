«НеАнгелы» выступят в Одессе

После небывалого успеха всеукраинского тура в поддержку альбома #13, группа «Не Ангелы» проведёт для своих многочисленных поклонников в Одессе ещё одно незабываемое шоу, которое уже успело покорить всю Украину своей масштабностью и атмосферой.

Подготовка к концерту уже началась: задействованы известные режиссёры и постановщики. Ещё больше драйва, света, шоу, костюмов и, конечно же, музыки! А пока давайте вспомним причины, которые не позволят нам пропустить встречу с нашими любимыми «НеАнгелы»:

В новом альбоме «13» девушки говорят только о личном

Бархатные голоса Славы и Вики влюбляют с первых нот и уже не отпускают

В программе — только новые и любимые песни

Это, как и всегда, будут честные истории о любви и ненависти, надежды и разочарования

Это шоу покорило уже 30 городов Украины и продолжает набирать обороты

Слава и Вика не называют себя ангелами, но от их песен за спиной появляются крылья

Каждое их появление — попадание в цель

Каждая песня — попадание в сердце

Один вечер на их концерте запоминается на всю жизнь

Подготовкой шоу занимается лучшая команда профессионалов

Ваши органы чувств будут задействованы на этом концерте

У вас всё равно остались сомнения? Тогда смотрите пункт 13

Вместе с НеАнгелами мы снова убедимся, что число «13» — счастливое!

Новую, 14 причину, вы захотите дописать сами уже на концерте. И это точно!

Цена билета от 600 до 2 500 гривен. Их можно купить здесь.

Дата и время начала — 7 марта.

Приходите к 19 часам в «Сады Победы».