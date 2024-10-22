В Одесском цирке новая программа — «Волшебное сияние»

Встречайте в Одесском цирке с 26 октября новую программу «Волшебное сияние».

В программе вы увидите дрессированных животных, искусных эквилибристов, воздушные номера под куполом цирка, иллюзионный аттракцион, школу верховой езды и многие другие интересные цирковые номера.

Весь вечер на манеже вас будет смешить и радовать замечательный клоун.

Билеты можно приобрести здесь. Дети до 5 лет посещают цирк бесплатно без предоставления отдельного места.

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