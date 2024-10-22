Зеленский: «Я не собирался увольнять Буданова или Умерова»

Президент Украины Владимир Зеленский опроверг информацию о том, что он якобы хотел уволить начальника Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилла Буданова.

Об этом Глава государства сказал на встрече с журналистами, его цитирует 22 октября «Интерфакс-Украина».

«Я не собирался это делать. Я не собирался менять Буданова. Информация эта ходила, да», – заявил Зеленский.

По его словам, в отношении министра обороны Украины Рустема Умерова «не было тоже такого вопроса», как увольнение с должности.

17 сентября бывший нардеп, а сейчас блогер Борислав Береза сообщил в Facebook, что в Офисе Президента Украины планируют уволить Буданова и уже якобы есть кандидат на должность нового главы ГУР МО. Самого Буданова будто бы хотят перевести заместителем к главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому.

20 сентября СМИ написали, что Умеров уволил двух заместителей Буданова, не согласовав и не обсудив этот вопрос с ним. Источники «Бабеля» отмечали, что это решение было принято в Офисе президента с намерением ослабить позиции Буданова.

29 сентября NV со ссылкой на источник в силовых структурах сообщило, что Буданова могут уволить с должности, а новым руководителем может стать Олег Иващенко, который возглавляет Службу внешней разведки Украины.

О возможном увольнении Умерова писало 4 октября «Forbes Україна».

Одесса News информировала, что в июне 2023 года ходили слухи о якобы смерти Буданова после ранения.

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