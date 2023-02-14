Зеленский провёл заседание Ставки: Поставке оружия и снарядов — постоянное внимание

Президент Украины Владимир Зеленский 13 февраля провёл очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего.

Об этом Владимир Зеленский сказал в своём видеообращении, информирует официальный сайт Офиса Президента Украины.

“Провёл Ставку. Заслушали доклады командующих направлений, Главнокомандующего, руководителей разведки. Защита Донбасса и Луганщины, юга нашей страны, Одессы и области”, — сказал Президент.

Глава государства добавил, что постоянное внимание уделяется поставке оружия, снарядов и «всего, что придаёт нашим воинам силы и стойкости».

Как сообщала Одесса News, Президент Украины Владимир Зеленский провёл предыдущее заседание Ставки Верховного Главнокомандующего 10 февраля.

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