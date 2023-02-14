В Брюсселе заседает Контактная группа по вопросам обороны Украины (Рамштайн-9)

14 февраля в Брюсселе проходит заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины (так называемый Рамштайн-9).

Как сообщает Укринформ, министр обороны США Ллойд Остин в начале заседания Контактной группы заявил о помощи Украине с весенним контрнаступлением.

«Эта Контактная группа чётко заявляет, что мы будем долго поддерживать борьбу Украины за свободу и поможем Украине продвинуться вперёд во время весеннего контрнаступления», — сказал Остин, отметив, что страны-участницы Контактной группы совместно и срочно передадут Украине обещанную поддержку.

По его словам, Германия, Польша, Канада, Португалия, Испания, Норвегия, Дания и Нидерланды работают совместно над предоставлением Украине основных боевых танков «Леопард».

«Консорциум стран, включая Германию, Польшу, Канаду, Португалию, Испанию, Норвегию, Данию и Нидерланды, работают совместно над предоставлением Украине боевых танков «Леопард»», — заявил он, добавив, что Соединённые Штаты, Чехия и Нидерланды вместе передают Украине более 90 танков Т-72. Свои Т-72 предоставляет Украина и Польша.

Кроме того, как отметил глава Минобороны США, Соединённое Королевство предоставляет Украине роту основных боевых танков «Челленджер» и работает с рядом стран по передаче украинским защитникам большего количества боеприпасов.

Он также сообщил, что Контактная группа занимается усилением противовоздушной и противоракетной обороны Украины. Так, Соединённые Штаты, Германия и Нидерланды работают над предоставлением Украине систем Patriot, а Франция и Италия – систем SAMP/T.

Министр обороны Украины Алексей Резников, отбывший накануне в Брюссель на Рамштайн-9, отметил, что главными вопросами повестки дня являются: защита украинского неба, в том числе через привлечение авиационной платформы; развитие «танковой коалиции»; формирование запаса прочности в отношении боеприпасов; тренинговые программы для украинских воинов; стабильность поддержки – логистика, обслуживание, ремонт, практическая реализация «Военного шенгена».

Ожидается, что страны-партнёры объявят о количестве танков для Украины и сроках их поставки.

Предыдущее заседание в формате Рамштайн состоялось 20 января на американской военной базе в Германии. Участники согласились предоставить Украине военную технику на миллиарды долларов, включая бронетехнику и боеприпасы, необходимые для отпора войск России.

Как сообщала Одесса News, 10 февраля на заседании Ставки Верховного Главнокомандующего был рассмотрен вопрос подготовки к проведению заседания Контактной группы по обороне Украины в формате «Рамштайн-9» с учётом договорённостей, достигнутых во время зарубежных визитов Зеленского в феврале 2023 года в Великобританию, Францию и Бельгию.

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