Зеленский: Европейский Союз будет с Украиной до её победы, а Украина будет в ЕС 

В Европейском Союзе есть единство относительно поддержки Украины, пока наша страна не одержит победу в борьбе с российским агрессором.

Об этом 9 февраля, как сообщается на официальном сайте Офиса Президента Украины, заявил Владимир Зеленский в ходе совместного с Президентом Европейского совета Шарлем Мишелем и Президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен встречи с представителями СМИ после специального заседания Европейского совета в Брюсселе.

Владимир Зеленский отметил символичность того, что на 351-й день развязанной Россией войны в Брюсселе в честь украинского народа и воинов звучали Гимн Украины и слова поддержки нашего государства, которое борется за свою независимость и общую европейскую свободу.

«Это совершенно справедливо, что Украина традиционно участвует в заседаниях лидеров Европейского Союза. Украинский язык звучит в дискуссиях президентов и глав правительств ЕС, украинский язык звучит в Европарламенте. Это уже обеспечено. И мы сделаем это частью привычной европейской практики, когда Украина будет членом Европейского Союза», – подчеркнул он.

Президент назвал одним из главных результатов взаимодействия Украины с ЕС построение единства, в частности, относительно того, что Европейский Союз будет с Украиной до её победы, а Украина будет в ЕС.

По словам Главы государства, на заседании Европейского совета состоялся предметный разговор о том, что даёт безопасность и защищает жизнь, гарантирует стабильность, возвращает справедливость, что полностью соответствует и украинским, и европейским интересам.

Владимир Зеленский поблагодарил европейских партнёров за предоставленные системы ПВО. В то же время он отметил, что в интересах Украины и всей Европы сделать так, чтобы Россия не могла производить новые ракеты, постоянно бить ими по украинским городам и инфраструктуре.

«Поэтому нужно делать ещё один шаг и вводить санкции против всей ракетной и дроновой промышленности России, против той части их IT-отрасли, которая обеспечивает российский террор», – подчеркнул Президент.

Глава государства отметил, что его вдохновляют заявления о том, что Европа будет с Украиной до победы.

«И сегодня я услышал от лидеров некоторых государств Европы готовность предоставить необходимое Украине оружие, в частности, боевые самолёты», – рассказал он.

Владимир Зеленский также поблагодарил всех лидеров и граждан Европейского Союза за тёплое отношение к украинцам, за приют для тех наших людей, которые спасали себя и своих детей от боевых действий.

«Миллионы наших граждан и миллионы граждан Евросоюза увидели благодаря этой поддержке, что наши с вами общие европейские ценности реально действуют», – отметил Глава государства.

Со своей стороны, Шарль Мишель подчеркнул, что следующие недели в Украине будут решающими, поэтому Европа должна демонстрировать сплочённость.

Президент Европейского совета убеждён, что Украина должна получить максимальное количество оружия, в том числе системы ПВО, танки, а также другую военную технику.

Он поддержал украинскую формулу мира для соблюдения норм международного права и Устава ООН, а также инициативу проведения специального «саммита ради мира».

Как отметил Шарль Мишель, несмотря на войну, Украина продолжает выполнение рекомендаций Европейской комиссии, которые были даны нашему государству при получении статуса кандидата на членство в ЕС.

Президент Европейского совета отметил, что Евросоюз будет продолжать санкционное давление на Россию. В частности, идёт подготовка 10-го пакета санкций в отношении страны-агрессора. По словам Шарля Мишеля, ЕС будет использовать инструмент блокировки российских активов.

«Евросоюз – это Украина. Украина – это Европейский Союз. Европа – наш общий дом. Мы будем всё делать для этого», – сказал он.

Урсула фон дер Ляйен со своей стороны выразила убеждение, что ЕС должен продолжать поддерживать Украину в противостоянии агрессору, ведь наша борьба – это борьба за независимость, демократию и свободную Европу.

«Сейчас нужно мобилизоваться, чтобы защитить европейский образ жизни. Украина – это и есть европейский образ жизни. Мы – единая семья. Члены этой семьи солидарны. Вы можете рассчитывать на нашу помощь, и мы будем оказывать вам полную поддержку сейчас и в будущем, чтобы ваш народ прошёл эту ужасную войну», – сказала Президент Европейской комиссии.

По её словам, Евросоюз полностью поддерживает украинскую формулу мира и работает со своими партнёрами для её реализации.

Урсула фон дер Ляйен также подчеркнула: Россия должна ответить за кровопролитие, к которому она привела. Поэтому при подготовке очередного пакета санкций ЕС были учтены материалы, наработанные Украиной в этом направлении. Ожидается, что упомянутые ограничения лишат ресурсов российскую военную машину.

Кроме того, по её словам, идёт процесс сбора доказательств военных преступлений РФ, совершённых на территории Украины, и создание суда для привлечения всех виновных к ответственности.

Президент Еврокомиссии также высоко оценила шаги Украины для присоединения к ЕС.

«Результаты вашей работы продемонстрировали, что вы можете быстро, очень качественно работать даже в условиях войны, когда вы боретесь против агрессора», – констатировала она.

Урсула фон дер Ляйен заверила Владимира Зеленского, что ЕС будет рядом с Украиной в развитии европейского будущего.

Как сообщала Одесса News, 9 февраля Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Бельгию для участия в саммите ЕС. 8 февраля он побывал во Франции и Великобритании.

Фото и видео: ОПУ

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