Украина не будет делать исключений для венгерского меньшинства

Украина ведёт индивидуальные переговоры со странами, чьи меньшинства живут на её территории, чтобы выполнить один из критериев Европейской комиссии для открытия переговоров о вступлении в ЕС, но не будет делать ни для кого «особых исключений».

Об этом вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина сказала в опубликованном 22 ноября интервью «Украинской правде», комментируя требования Венгрии.

По словам Стефанишиной, тот факт, что Будапешт «громче всех кричит» о венгерском нацменьшинстве в Украине, «вообще не означает, что у венгерского меньшинства в Украине есть какая-то особая проблематика».

«Мы в таком же диалоге, например, с румынской стороной. Румынское меньшинство – одно из крупнейших меньшинств в Украине. Так же Молдова признала румынский национальным языком, теперь румыноязычное население в Украине ещё увеличится. Но мы в диалоге, и нет такого крика», – добавила она.

Вице-премьер отметила, что Украина уже сильно изменила законодательство о нацменьшинствах и намерена продолжить изменения, прежде всего, учитывая вопрос образовательного процесса.

«Наш этап перехода на новый уровень законодательного регулирования – более прогрессивный. Он создаст и ясность на местах, то есть педагоги на местах – в Закарпатской, в других областях Украины – будут иметь большую ясность относительно организации учебного процесса», – рассказала Стефанишина.

Она напомнила, что ранее Украина передала венгерскому правительству «дорожную карту» решения ряда вопросов, волнующих Венгрию. Долгое время от Венгрии не было никакой реакции, но сейчас Украина получила ответ.

«Мы получили ответ венгерской стороны на эту дорожную карту с новым сетом пожеланий, скажем так. Важно, что этот диалог есть. Но надо понимать, что политически Венгрия не заинтересована однажды раз и навсегда закрыть этот вопрос», – сказала Стефанишина.

Одесса News информировала, что 8 ноября Еврокомиссия обнародовала отчёт, которым рекомендовала начать переговоры с Украиной и Молдовой о вступлении в ЕС. Саммит Евросоюза в декабре должен утвердить решение ЕК.

В правительстве Венгрии пригрозили на саммите наложить вето и блокировать продолжение евроинтеграции Украины. Венгерский премьер-министр Виктор Орбан выступил против начала переговоров по вступлению Украины в ЕС.

Отношения Киева и Будапешта ухудшились после принятия в Украине в 2017 году закона «Об образовании». В соответствии с нормами этого документа, расширяется использование государственного языка в школьном обучении. Венгрия выразила обеспокоенность о будущем венгерского меньшинства в Украине.

Украинская сторона объясняла, что в венгерских школах в Закарпатье украинский язык преподавали в таких мизерных объёмах, что после окончания школы большинство молодых венгров практически его не понимают. Следовательно, у них возникают проблемы при поступлении в украинские университеты и поиске работы.

Также в Венгрии считали неприемлемым принятый в 2019 году закон о функционировании украинского языка как государственного. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявлял, что этот закон нарушает права венгерского меньшинства в Украине.

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