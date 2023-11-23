В Одессе пройдёт благотворительный вечер бокса в поддержку ВСУ

25 ноября на стадионе «Черноморец», в спорткомплексе «Fitness Stadium», пройдёт благотворительный вечер бокса в честь ВСУ.

12 профессиональных поединков с участием 10 одесситов.

На турнире будут разыгрываться лоты с передовой и все собранные средства пойдут на помощь ВСУ по борьбе с российской агрессией.

В зале соберутся около 200 гостей, которые увидят яркие бои как дебютантов, так и боксёров с большим количеством побед.

Главные бои вечера профессионального бокса будут с участием Маркаряна Романа, Гаджиева Имрана и Вакуленко Евгения.

Стоимость билетов от 600 гривен. Их можно купить здесь.

Приходите к 16 часам.

Адрес: ул. Маразлиевская 1/20.

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