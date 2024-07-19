Куда пойти в Одессе на выходных 20-21 июля

20-21 июля одесские учреждения культуры и искусства, которые имеют укрытия или находящиеся рядом с ними, системы энергоснабжения, предлагают одесситам и гостям города разнообразную культурную программу.

Одесса News подобрала некоторые из анонсированных ивентов.

Выбор, как всегда, за Вами.

В Одессе официально открыты несколько зон для отдыхающих: пляжи «Итака», «Ибица», «Зебра», «Паблик», «Гранд Петин», инклюзивный пляж (рядом с «Калетоном»), «Калетон», «True Man Sun of a Beach (Аркадия) и два пляжа Red Line (Аркадия).

20 июля в Одесском ботсаду вечер классической музыки под открытым небом. Для вас прозвучат самые лучшие произведения классической мировой музыки. Концерт проводится в рамках благотворительного музыкального арт-эко-проекта LIVE AT BOTANIC – МУЗЫКА ДЛЯ ЛЮДЕЙ И РАСТЕНИЙ и направлен на поддержку людей, растений и БотСада после вражеского обстрела. Вход по предварительной регистрации. Забронировать место: +38(067) 418 10 72. Также билет на концерт вы можете получить в обмен на помощь, приобщившись лично на пару часов к уходу за растениями и территорией ботсада. Приходите к 18 часам.

20-21 июля Odesa Beer Festival приглашает на Первую часть Марафона благотворительных ярмарок крафтовых производителей Украины «Несокрушимые», которая состоится на территории Летнего театра в Городском саду. Самая вкусная крафтовая продукция со всей страны от лучших представителей малого бизнеса, уличные шеф-повара, гостевые зоны и многие сидячие места, а также живой звук от популярных музыкантов Одессы, в том числе группы Стаса Ленина, ждут гостей. Приходите к 15.00. Вход свободный.

21 июля Одесский областной академический драматический театр покажет комедию «Укрощение строптивых». Цена билетов от 150 гривен. Приходите к 18:00. Продолжительность спектакля – 2 часа. Адрес: ул. Греческая, 48.

21 июля в Международном культурном центре UNION выступит MaamaRika – популярная украинская pop- и r’n’b-исполнительница. Стоимость билетов от 400 гривен. Адрес: ул. Троицкая, 43.

21 июля в Одесском национальном академическом театре оперы и балета зазвучит величественная органная музыка. В программе будут звучать произведения западноевропейских и украинских классиков. Приходите к 17 часам. Стоимость билетов от 100 гривен.

21 июля исторический бал в костюмах. Всех желающих приглашают на «Вальс сквозь время» по адресу Лидерсовский бульвар, 1, клубное пространство М1. Организатор бала в Одессе – студия исторических танцев “Междумирье”. Тем, кто планирует танцевать, ещё есть время оставить свои заявки здесь: https://forms.gle/FHnD95amScRww7Fj6. Для одесситов взнос составляет 500 грн. Для гостей из других городов – 400 грн. За деталями сюда: +380505720038 Максим. Приходите к 13.30.

До 1 августа в Одесском музее западного и восточного искусства выставка картин, ставших дипломными работами выпускников кафедры изобразительного искусства Архитектурно-художественного института Одесской государственной академии строительства и архитектуры. Увидеть работы молодых талантливых художников можно ежедневно (кроме среды) с 12:00 до 18:00 (касса до 17:30). Стоимость билетов – 100 грн (для учащихся и пенсионеров действуют скидки). Адрес: ул. Пушкинская, 9.

До 1 августа выставка «Акварельные этюды Израиля» будет работать в Доме-музее Н. К. Рериха. Автор – Людмила Беренштейн, член объединения профессиональных художников Израиля. Художник пытается находить гармонию во всех областях жизни, делиться положительными эмоциями, шагая жизненным путём в ритмах природы. Поэтому использует малейшую возможность поработать с натуры, а затем показать зрителям. Адрес: Большая Арнаутская, 47. Музей работает с 10 до 18 ежедневно, кроме понедельника.

Уютных, мирных выходных!

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