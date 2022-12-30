В Одесском кукольном театре новогоднее шоу для всей семьи «За час до Нового года»

Премьерный показ новогоднего шоу для всей семьи «За час до Нового года» состоится в Одесском академическом театре кукол 31 декабря.

В центре детской сказки оказался символ грядущего года — весёлый Кролик, попавший в сказочную страну. Ему нужно помочь Дедам Морозам подарить незабываемый праздник людям и лесным зверькам.

Для семей внутренне перемещённых лиц, детей с особенностями развития и лиц с ограниченными физическими возможностями вход свободный.

Приходите к 11.00.

Стоимость билетов – 150 грн.

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