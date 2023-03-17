Куда пойти в Одессе на выходных 18-19 марта

В выходные 18-19 марта одесские учреждения культуры и искусства, имеющие укрытия или находящиеся рядом с ними, а также обладающие системами энергоснабжения, предлагают одесситам и гостям города разнообразную культурную программу.

Одесса News подобрала некоторые из анонсированных ивентов.

Выбор, как всегда, за Вами.

18 марта работники коммунальной сферы в честь своего профессионального праздника — Дня работников жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания населения – организовывают экскурсию «Мосты Одессы» (тел. 048 788-20-89), во время которой можно окунуться в мир истории, интересных фактов и неожиданностей об Одессе, её жителях, прошлом и настоящем. Экскурсия бесплатная, проводится с 9.00 до 12.00. Телефоны для получения общей информации: 705-48-66, 0677058448.

18 марта Одесский национальный академический театр оперы и балета приглашает юных любителей театра, а также их родителей в «Путешествие маленького музыканта» – серию эксклюзивных мероприятий, включающих знакомство с закулисьем. Путешествуя по театру, вы погрузитесь в мир невероятной красоты Одесской оперы и театральных тайн, а кульминацией станет знакомство с оперным и балетным искусством, оркестром и музыкальными инструментами. Вас ждут произведения популярной классики и современная музыка, которая знакома и взрослым, и детям, а также новые музыкальные открытия, увлекательные истории о театре, и всё это в популярной, игровой, доступной маленькому зрителю форме. Путешествие начнётся в 11.00. Билеты стоимостью от 125 гривен.

18 марта в Доме клоунов спектакль театра «Маски» по рассказам Г.Голубенко «Рыжий Город» — ещё одно трепетное, трогательное, волшебное признание в любви к Одессе. И в то же время, лёгкое, наивное, мальчишеское хулиганство, потрясающее своей яркостью, сочностью, остроумием и интеллигентностью. Кто мы такие — Одесситы? Какие мы? Что это за нация, такая бесшабашная и обезбашенная, и такая талантливая, разбросанная по всему земному шару? Откуда в нас эта солнечность и неиссякаемый оптимизм? И лёгкая печаль ностальгии по той доброй вчерашней действительности, когда деревья были большими, а трава – ярко зелёная… И всё дышало теплом. Ностальгия не за колбасой по два двадцать, и фруктовым мороженым по 7 копеек. Не за газовыми аппаратами с водой с сиропом. Ностальгия за добротой, душевностью, ироничностью людей, которые нас окружали, за той человечностью, и оптимизмом, которые звучат в каждом рассказе Голубенко. В роли Одессита – Борис Барский. Цена билетов от 180 до 350 грн. Их можно купить в день спектакля в кассе театра с 15:00. Приходите на спектакль к 18:00.

18 марта Одесский областной театр кукол приглашает на спектакль «Интервью с ведьмами». Постановка понравится поклонникам необычных сюжетов. Три ведьмы рассказывают зрителю истории, каждая из которых имеет собственную театральную стилистику — мюзикл, кукольный и драматический театр, театр-объект, пластический театр. Спектакль для тех, кто не боится разрушать стереотипы, говорить о том, о чём принято молчать, заглядывать под маски, испытывать на прочность собственные моральные устои… Можно сказать, что это спектакль ужасов… Но всё-таки — комедия. Чёрная комедия. Театр на грани театра… Только для 18+. Приходите к 17.00. Стоимость билетов от 200 гривен. Адрес театра: ул. Пастера, 15.

19 марта со сцены Одесского академического областного драматического театра вам поведают все весёлые и пикантные подробности о непростых отношениях Наполеона Бонапарта с очаровательной корсиканкой Жозефиной Понтиу, внезапно появившейся на острове Святой Елены — последнем пристанище свергнутого императора. Вы убедитесь лично, что настоящая корсиканка – это практически одесситка и что настоящая любовь побеждает всё и завоёвывает мир куда лучше наполеоновских армий. Цена билетов от 100 гривен. Приходите к 18:00. Адрес: ул.Греческая, 48.

19 марта талантливые питомцы балетной студии Светланы Антиповой приглашают отправиться всей семьёй в удивительные приключения с Питером Пэном. «Питер Пэн» — любимое произведение детей и взрослых на сцене Одесского национального академического театра оперы и балета. Спектакль «Питер Пэн» – это замечательные приключения в замечательной стране, встречи с феями и индейцами. Это злобные проделки капитана Крюка и дружба маленькой феи Динь-Динь. И ещё много-много интересного и потрясающего. Питер Пэн напомнит зрителям, как важно не бояться мечтать, а сочетание сказочного сюжета и волшебного музыкального оформления подарит незабываемые впечатления. Балет в 2-х действиях. Приходите к 11:00. Адрес: пер. Чайковского, 1. Билеты стоимостью от 70 гривен.

19 марта шоу «Школа научных чудес» покажут в Доме клоунов. Зрителей ожидают эксперименты, розыгрыши и установка рекорда. Приходите к 12.00. Стоимость билетов – 300 грн.

До 1 апреля в галерее “#ARTODESSA” Летнего театра Городского сада выставка живописи и графики “Чего хочет женщина”. Среди участниц выставки только женщины – свои работы показала 21 художница. Работы разных лет и разных жанров утверждают утончённый взгляд на мир, в котором много цветов, поэтических видов природы, загадочных женских образов. Выставка дополнена эксклюзивными коллекционными куклами, подчёркивающими идею проекта.

Уютных выходных!

Фото: Александр Александров, Ольга Черненко/Одесса News, Культурометр

Больше анонсов в нашем Telegram-канале: https://t.me/joinchat/UtNeW3LzPmqqxBod