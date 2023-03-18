Турецкий город Стамбул передаст Одессе 10 автобусов и более 40 генераторов.

Об этом сообщает Генеральное консульство Украины в Стамбуле.

«Муниципальный совет Стамбула принял решение о передаче мэрии Одессы гуманитарной помощи – 10 автобусов и 41 генератора. Для эксплуатации автобусов будет предоставлена помощь по техническому обучению со стороны Департамента эксплуатации электрических трамваев и тоннелей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что генераторы, с помощью которых одесситы смогут заряжать телефоны, компьютеры и обогреваться, будут установлены «в соответствующих центрах, созданных Одесским муниципалитетом».

Одесса и Стамбул являются городами-побратимами.

Как сообщала Одесса News, Украина получила от компетентного органа Турции согласованную форму сертификата качества, необходимого для беспрепятственного ввоза украинской рыбной продукции.

Фото: Генконсульство Украины в Стамбуле/Facebook

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