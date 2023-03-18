388-й день войны: благодаря слаженности и профессионализму воины отбили 100 атак

Продолжаются 388-е сутки российского широкомасштабного вторжения в Украину. Благодаря профессиональным и слаженным действиям, нашими защитниками отражено более 100 атак противника на «горячих» фронтовых направлениях — Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтёрском.

Об этом говорится в оперативной сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 6 утра 18 марта.

Отмечается, что противник за прошедшие сутки нанёс 34 авиационных удара. 11 из них – с применением БПЛА «Шахед-136». 10 этих БПЛА были уничтожены нашими подразделениями ПВО, но одно, к сожалению, попало в объект промышленной инфраструктуры. К счастью, жертв среди гражданского населения нет.

Также противник нанёс один ракетный удар и совершил 57 обстрелов с РСЗО. Один из них – по населённому пункту Велетенское Херсонской области. Обломками повреждены 7 частных домов и здание местного детского сада. Здесь тоже, к счастью, обошлось без жертв.

Генштаб отмечает, что основной целью противника за прошедшие сутки по-прежнему оставались попытки выхода на административные границы Донецкой и Луганской областей. Для этого оккупанты сосредотачивали свои основные усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтёрском направлениях, не прекращали штурмовые действия города Бахмут, безуспешно пытались прорвать оборону наших войск на Купянском и Лиманском направлениях.

В Запорожском и Херсонском направлениях противник продолжал обороняться. Одновременно с этим осуществлял интенсивные обстрелы населённых пунктов Запорожской, Донецкой, Днепропетровской, Херсонской областей. Общее количество обстрелянных населенных пунктов, подвергшихся вражеским обстрелам, составляет почти 40.

Авиация Сил обороны Украины в сутки нанесла 6 ударов по районам сосредоточения оккупантов, а подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 2 района сосредоточения личного состава противника и 1 позицию развёртывания его средства ПВО.

Как сообщала Одесса News, Президент Украины Владимир Зеленский 17 марта провёл очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, во время которого был обсуждён ход боевых действий в самых сложных точках фронта.

На главном фото боец ВСУ.

Фото: Генштаб, Главнокомандующий, ВМС ВСУ/Facebook

Инфографика: ВС ВСУ

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