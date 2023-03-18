В бою за Украину был смертельно ранен снайпер из Килии Алексей Мозолев

27-летний Алексей Мозолев скончался 22 февраля в Одесской областной клинической больнице от ранения, полученного во время выполнения боевых задач на фронте.

Об этом сообщает городской голова Килии Вячеслав Чернявский.

Алексей был ранен 13 февраля в районе населённого пункта Снигирёвка Николаевской области.

Как сообщала Одесса News, 8 февраля в бою возле села Малая Токмачка Запорожской области погиб ещё один житель Килии, 37-летний боец Александр Козак.

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Фото: Вячеслав Чернявский/Facebook

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