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  4. В бою за Украину был смертельно ранен снайпер из Килии Алексей Мозолев

В бою за Украину был смертельно ранен снайпер из Килии Алексей Мозолев

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27-летний Алексей Мозолев скончался 22 февраля в Одесской областной клинической больнице от ранения, полученного во время выполнения боевых задач на фронте.

Об этом сообщает городской голова Килии Вячеслав Чернявский.

Алексей был ранен 13 февраля в районе населённого пункта Снигирёвка Николаевской области.

Как сообщала Одесса News, 8 февраля в бою возле села Малая Токмачка Запорожской области погиб ещё один житель Килии, 37-летний боец Александр Козак.

ЕЖЕДНЕВНО В 9 ЧАСОВ УТРА НА ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ ВСПОМИНАЕМ ВСЕХ ОТДАВШИХ СВОЮ ЖИЗНЬ ЗА УКРАИНУ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ КАЖДОМУ, КТО ПОГИБ ЗА УКРАИНУ!

Фото: Вячеслав Чернявский/Facebook

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