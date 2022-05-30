Одесская галерея «Диалоги» показывает 35 антивоенных студенческих плакатов

В одесской галерее “Диалоги” на Соборной площади, 2, открылась выставка антивоенных плакатов.

Серию работ создали студенты кафедры графического дизайна Киевского университета культуры и искусства.

Эти плакаты уже показали в Мадриде, Лос-Анджелесе и Кракове, активно распространяют их среди бойцов территориальной обороны и подразделений ВСУ. В Одессе показали более 35 плакатов, некоторые из которых можно купить.

Плакатные высказывания направлены на поддержание боевого духа наших защитников, благодарность волонтёрам, мотивацию и вдохновение всех украинцев к стойкости и уверенности в победе Украины.

Созданные работы – острая реакция на настоящее и моделирование будущего.

О цели выставки её организаторы заявили так: «Наша цель – поддержать свободолюбивый дух одесситов, родной город которых испытывает острую агрессию со стороны рашистов. Мы активируем общественный резонанс в борьбе за победу Украины и визуализируем внутренние переживания людей, которые найдут отклик в плакатных произведениях».

Средства от продажи пойдут на нужды ВСУ.

Выставка продлится до 10 июня.

Фото: Культурометр

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