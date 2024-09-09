Киевские актёры покажут в Одессе спектакль «25 минут До и После секса»

15 сентября спектакль «25 минут До и После секса» Творческого объединения «Чёрный квадрат» покажут в помещении Одесского украинского театра им. В. Василько.

Откровенные разговоры об «этом», которые обязательно коснутся каждого. Лучшее лекарство от любой депрессии и плохого настроения.

Ведь честный разговор на пикантные темы уже давно актуален. И даже не пытайтесь сделать вид, что вас это не касается – не получится.

Никакой пошлости, но – максимум откровенности.

Приходите к 17 часам.

Стоимость билетов от 290 гривен. Их можно купить здесь.

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