Киевские актёры покажут в Одессе спектакль «25 минут До и После секса»

15 сентября спектакль «25 минут До и После секса» Творческого объединения «Чёрный квадрат» покажут в помещении Одесского украинского театра им. В. Василько.
Откровенные разговоры об «этом», которые обязательно коснутся каждого. Лучшее лекарство от любой депрессии и плохого настроения.
Ведь честный разговор на пикантные темы уже давно актуален. И даже не пытайтесь сделать вид, что вас это не касается – не получится.
Никакой пошлости, но – максимум откровенности.
Приходите к 17 часам.
Стоимость билетов от 290 гривен. Их можно купить здесь.
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