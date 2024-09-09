Швеция объявила о новом пакете военной помощи для Украины

Правительство Швеции объявило о новом пакете военной помощи Украине, стоимость которого составляет 4,6 млрд шведских крон ($443 млн).

Об этом 9 сентября сообщила пресс-служба шведского минобороны, пишет издание ГОРДОН.

По данным ведомства, это уже 17-й пакет помощи Украине. В его пределах Швеция вступает в новую фазу военной поддержки, уделяя больше внимания закупкам, а не пожертвованиям.

В пакет вошли три крупных контракта на закупку приоритетного для Украины оборудования общей стоимостью примерно 600 млн шведских крон (около $58 млн).

Швеция приобретёт дополнительные 40-мм боеприпасы для боевых машин, а также камуфляжное оборудование для бронемашин, переданных в рамках предыдущего пакета.

17-й пакет предусматривает поставку военной техники для наземных боевых действий на сумму 500 млн шведских крон (приблизительно $48 млн). Швеция ранее предоставляла Украине зенитные ракетные системы и в этот пакет вошли дополнительные зенитные ракеты Robot 70 для усиления противовоздушной обороны Украины.

По запросу Украины Швеция также передаст противотанковые снаряды, гранатомёты и мины.

В пакет вошли защитные маски и средства защиты для выполнения задач в загрязнённой среде, боеприпасы для гранатомётов малого калибра, учебные материалы для призывников, каски и зимнее снаряжение для украинских солдат.

Кроме того, предусмотрена военно-морская поддержка на сумму 500 млн шведских крон (около $48 млн) для защиты украинского торгового судоходства и поддержки сухопутных войск вдоль рек, где продолжаются боевые действия.

В новом пакете помощи шесть дополнительных скоростных бронированных десантных катеров Stridsbåt 90, в частности для поддержки подразделений технического обслуживания ВМС Украины.

Также Швеция предоставит два устройства, которые способны поднимать лодки нескольких разных типов, в том числе Stridsbåt 90, после ремонта на суше.

По данным оборонного ведомства, сейчас передача Украине шведских истребителей Gripen – неактуальна, однако европейское государство всё же приобретёт комплекты запчастей для JAS 39 Gripen на сумму примерно 2,3 млрд шведских крон (почти $221 млн) для поддержки на более позднем этапе.

Пакет помощи предусматривает выделение примерно 700 млн шведских крон (свыше $67 млн) на финансовые пожертвования в фонды и многосторонние инициативы 2024 года.

Одесса News информировала, что Швеция последовательно поддерживает Украину в противостоянии российской агрессии. В феврале 2024 года Швеция выделила самый крупный из 15 пакетов военной помощи Украине в размере 7,1 млрд шведских крон (около $683 млн).

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