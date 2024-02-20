Швеция объявила рекордный пакет военной помощи Украине на $683 млн

Швеция выделила самый крупный из 15 пакетов военной помощи Украине в размере 7,1 млрд шведских крон (около $683 млн).

Об этом министр обороны Швеции Пол Юнсон сообщил 20 февраля в Х, пишет издание ГОРДОН.

По его словам, пакет сформирован исходя из наиболее насущных потребностей Украины и в соответствии с коалициями, образованными в рамках контактной группы по международной помощи Украине (формат «Рамштайн»).

«Швеция предоставит больше артиллерийских боеприпасов, систему ПВО RBS70, противотанковые ракеты (TOW), ручные гранаты и гранатомёты Carl Gustaf, а также передаст медицинские материалы и экономическую помощь для финансирования закупок дополнительного вооружения. Кроме того, Швеция предоставит Украине 10 катеров CB 90 (Combat Boat 90), 20 групповых катеров и подводное оружие», – перечислил Юнсон.

Он отметил, что шведская сторона направляет около 1 млрд шведских крон на совместные с Данией закупки для украинских войск.

«Украина защищает не только свою собственную свободу, но и свободу всей Европы. Швеция будет стоять на стороне Украины столько, сколько потребуется. Нельзя допустить, чтобы Россия выиграла эту войну», – подытожил он

Президент Украины Владимир Зеленский в Х поблагодарил правительство Швеции за продолжение помощи и присоединение к морской коалиции.

«Я высоко ценю выполнение наших соглашений. Благодаря поддержке Швеции мы смогли спасти тысячи жизней, защитить наши общие ценности и отстоять нашу Европу», – написал Зеленский, добавив, что общий объём оборонных поставок Стокгольма составил уже около $3 млрд.

Одесса News информировала о планах Чехии передать Украине 800 тыс. снарядов и Дании — всю свою артиллерию.

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