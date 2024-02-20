Одесский ТЮЗ покажет премьеру спектакля об оккупации в херсонском посёлке

24 и 25 февраля Одесский театр юного зрителя приглашает на спектакль для взрослых «Молочайник». Пьеса о том, как быть «украинцем в оккупации» и при этом сохранить свою жизнь.

Небольшой посёлок Кавуновка в Херсонской области. Пять женщин, которым предстоит выжить в условиях оккупации. Обычная жизнь в оккупированном посёлке. Смех сквозь слёзы. Достоинство, несгибаемость, вера в Победу.

«Молочайник» – это спектакль по одноименной пьесе Оксаны Гриценко, которая родилась в Херсонской области, её родной посёлок находится под оккупацией на левом берегу Днепра.

Режиссёр спектакля – Сергей Резниченко из Херсонского областного академического музыкально-драматического театра им. М. Кулиша.

В спектакле присутствует ненормативная лексика.

Билеты стоимостью от 200 гривен можно купить здесь.

Приходите к 17 часам.

Адрес: ул. Греческая, 48а.

Больше анонсов на нашем Telegram-канале: https://t.me/+K3QIJDVwDQhmNDMy