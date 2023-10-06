Куда пойти в Одессе на выходных 7 -8 октября

7-8 октября одесские учреждения культуры и искусства, имеющие укрытия или находящиеся рядом с ними, а также обладающие системами энергоснабжения, предлагают одесситам и гостям города разнообразную культурную программу.

Одесса News подобрала некоторые из анонсированных ивентов.

Выбор, как всегда, за Вами.

7 октября Одесская областная филармония имени Давида Ойстраха открывает 176-й филармонический сезон. Выступит обладатель Гран-при IV Национального конкурса народной хореографии им. Павла Вирского Академический ансамбль украинской музыки, песни и пляски «ЧАЙКА». Приходите к 18 часам. Билеты стоимостью от 100 гривен. Адрес: ул. Бунина, 15.

7 октября шоу-программа Minecraft и Brawl Stars спасают Roblox пройдёт в Одесском театре музкомедии им. М. Водяного. Уникальное интерактивное шоу по сюжетам трёх популярнейших игр современности. Использование технологий дополненной реальности. Незабываемые впечатления, которыми дети захотят поделиться с друзьями и родными. Билеты от 120 гривен. Приходите к 11.00. Адрес: ул. Пантелеймоновская, 3.

7-8 октября в Одесском национальном академическом театре оперы и балета пройдут очередные спектакли:

7 октября детей с родителями приглашают на балет «Белоснежка» по мотивам сказки братьев Гримм «Белоснежка и семь гномов». Стоимость билетов от 100 до 500 гривен. Приходите к 16 часам.

8 октября — опера «Трубадур» в 4 действиях (выполняется с одним антрактом) Джузеппе Верди. Билеты от 100 до 500 гривен. Начало в 16 часов.

8 октября в Одесской Кирхе состоится закрытие XI Международного органного фестиваля им. Теофила Рихтера. Музыкальное завещание И.С. Баха прозвучит в исполнении органистки евангелическо-лютеранской церкви св. Павла Вероники Струк (Одесса). Приходите к 18.00 в помещение собора Св.Павла (Кирха) по адресу: ул. Новосельского 68.

7-8 октября в Зелёном театре откроется благотворительная ярмарка “Амальгама”. Прибыль от продаж передается на нужды ВСУ. На ярмарке вас будут ждать винтажная и дизайнерская одежда, украшения, стикеры, постеры, пазлы, тату, еда, декор для дома, воркшопы, хендмейд-изделия. Всё это вместе с классной музыкой! Приходите к 12 часам.

До 8 октября в Одесском муниципальном музее им. А. Блещунова, в галерее «Квартира №6» открылась выставка Кирилла Максименко «Манифест мира». Кирилл Максименко – известный одесский скульптор, автор знаменитой скульптуры «Спасибо, Стив», посвящённой Стиву Джобсу. Арт-стиль Кирилла хорошо знают не только в Одессе, но и Турции и Израиле. С первых дней войны Кирилл стал волонтёром, снабжая бойцам ВСУ необходимые вещи. Из собранных на деоккупированных территориях фрагментов снарядов, мин, осколков он делает скульптуры, противоположные теме войны, – это цветы, рыбы, животные. Его идея – превратить смертоносное разрушительное оружие в творение мира. Экспозиция открыта в четверг-воскресенье, 11:00-17:00 по адресу: ул. Польская, 19.

До 1 ноября в Одесском литературном музее открылась юбилейная выставка «Вестник Возрождения» известного украинского художника Михаила Жука. Михаил Жук работал в Одессе с 1925 до конца своей жизни (1964), был проректором Одесского художественного института, преподавал рисунок, графику и керамику. В этом году исполняется 140 лет со дня его рождения. Долгое время его работы были недоступны широкой публике. Адрес: ул. Ланжероновская, 2, Золотой зал.

Уютных, мирных выходных!

Главное фото: Ольга Черненко/Одесса News

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