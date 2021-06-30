В Одессе определили, кто на свете всех милее, всех румяней и белее

28 июня в Летнем театре Горсада Одессы состоялся финал Национального конкурса красоты «Миссис Worldwide — 2021», «Миссис Туризм Украина — 2021», проходивший в рамках фестиваля «Хочу в Одессу».

Об этом сообщает официальный сайт города.

Отмечается, что в финал конкурса красоты вышли 14 участниц из Одессы, Харькова, Южного и других городов Украины. Финалистки демонстрировали на сцене роскошные наряды, показывали свои таланты в хореографии, вокале. Представляя внешнюю красоту, участницы конкурса показали в видеороликах и свой яркий внутренний мир.

Профессиональное жюри подвело итоги конкурсов и назвало победителей.

Титул «Миссис Одесса-2021» стала Оксана Макушева, «Миссис туризм Украина — 2021» — Анастасия Шайдулина. Титул «Миссис Worldwide — 2021» завоевала Лилиана Пиньковская.

Организаторы конкурса вручили победительницам награды. В дальнейшем они будут представлять нашу страну на различных форумах красоты международного уровня.

«Одесса — красивый город. Люди, которые живут в нём, умеют ценить настоящую красоту — духовную и телесную. Все, кто принимают участие в этом конкурсе, — уже победительницы, потому что они целеустремлённые, творческие и красивые женщины. Такие проекты воплощают важную задачу: нести красоту, поддерживать статус нашего города и подтверждать то, что женщина — это особый мир», — отметила директор Департамента культуры и туризма Одесского горсовета Татьяна Маркова.

Как сообщала Одесса News, в Одессе состоялся красочный аэрофестиваль «ODESSA BALLOON FEST» в рамках фестиваля «Хочу в Одессу».

Фото: «Одесса»

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