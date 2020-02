The Beatles Tribute — Liverpool Legends выступят в Одессе 29 февраля

Всемирно известный коллектив Liverpool Legends, основанный родной сестрой Джорджа Харрисона — Луизой Хариссон, впервые выступит в Одессе 29 февраля!

Liverpool Legends привезут программу «The Greatest Hits», охватывающую всю историю величайшей группы всех времён — The Beatles.

Благодаря тщательному вниманию к каждой музыкальной детали, наряду со сменой костюмов, винтажными инструментами и спецэффектами, Liverpool Legends создают потрясающую атмосферу живых концертов The Beatles! Именно поэтому концертный график коллектива расписан на годы вперёд.

Совсем недавно Liverpool Legends совершили поездку по миру, играя в исторических местах, таких как The Cavern Club в Ливерпуле, записывались в знаменитой Abbey Road Studios в Лондоне. Они выступали с Денни Лэйном (сооснователь Wings с Полом Маккартни), Питом Бестом (оригинальный барабанщик The Beatles) и Boston Pops.



Если Вы хотите пропитаться духом Битлз, ощущая как по коже бегут мурашки на песне «Hey Jude», испытать сжимающую грудь ностальгию на «Yesterday», если для Вас и Ваших друзей фраза «Come together» — это пароль, а «Let it be» — девиз по жизни, тогда добро пожаловать на борт жёлтой подводной лодки и до скорой встречи с легендой!



Купить билет можно здесь.

Начало в 19:00 в Музкомедии.

Билеты 270 — 860 гривен.